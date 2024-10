Voir « Frasier » et Kelsey Grammer revenir sur les décors recréés de la série

« Frasier » revient à Seattle dans l’épisode de cette semaine, et Variété a un premier aperçu de la visite de Frasier Crane dans son ancien terrain de jeu. Cela comprend un arrêt au Café Nervosa – le coffeeshop où Frasier et son frère Niles se retrouvaient souvent autour d’un verre – et une réunion dans l’ancien studio de radio KACL de Frasier.

« En tant que fans, revisiter certains décors et personnages emblématiques de la série originale a été pour nous l’un des moments forts de la saison », ont déclaré les producteurs exécutifs Chris Harris et Joe Cristalli dans un communiqué commun. « En tant que producteurs, nous ne pouvions pas croire à quel point c’était pénible de trouver du matériel radio des années 90. »

La star Kelsey Grammer a réalisé l’épisode « Merci, Dr Crane », qui a été écrit par Stephen Lloyd et diffusé ce soir à minuit sur Paramount+. Selon la ligne de connexion de l’épisode, « Roz et Frasier retournent à Seattle pour une pièce d’anniversaire de KACL que Roz prépare, et nous découvrons que l’un des auditeurs, Frasier, a donné des conseils à l’époque pour quitter son travail et se lancer dans la magie. »

L’épisode (le huitième des 10 épisodes de la saison 2) présente le retour de Dan Butler dans le rôle de Bulldog et d’Edward Hibbert dans le rôle de Gil Chesterton. Les deux rejoignent Peri Gilpin en tant qu’anciens originaux de « Frasier » qui sont revenus pour apparaître dans la reprise. Gilpin est de retour cette saison pour reprendre son rôle d’ancienne productrice de radio de Frasier, Roz, comme on le voit dans la série originale de 1993 à 2004. (Gilpin est également apparu dans la finale de la saison 1 de la renaissance actuelle.)

Voici un aperçu de Frasier et Roz visitant le Café Nervosa :

Et voici le moment à KACL où Frasier prononce ses célèbres mots à l’antenne : « J’écoute » :

« Frasier » est filmé devant un public en direct aux studios Paramount de Los Angeles. La série est issue des écrivains Chris Harris et Joe Cristalli. Tous deux sont producteurs exécutifs aux côtés de Grammer, Tom Russo et Jordan McMahon de Grammnet NH Productions de Grammer. James Burrows revient également pour réaliser deux épisodes de la saison 2. CBS Studios produit en association avec Grammnet NH Productions.