Cette première itération s’est si bien déroulée que Mme Latsky a fait remarquer à une amie qu’elle souhaitait que les gens puissent le faire partout dans le monde un jour donné. L’ami – Kelly Drummond Cawthon, la directrice créative de Deuxième écho, un ensemble de Tasmanie qui forme et emploie des artistes avec et sans handicap – a répondu avec une date: 3 décembre, les Nations Unies ‘ Journée internationale des personnes handicapées. C’est ainsi qu’est né «On Display Global».

Depuis lors, il s’est étendu de New York et de l’Australie à des dizaines de sites à travers le monde. Et cette année, ça va être encore plus grand – un rassemblement Zoom de 24 heures jeudi avec des artistes de plus de 30 pays, regroupés par géographie en segments d’une demi-heure à deux heures. Rejoignez-nous à minuit, heure de l’Est, et c’est une fenêtre sur le musée et la galerie d’art de Tasmanie. Rejoignez plus tard, et la vue virtuelle pourrait s’ouvrir sur des appartements à Amsterdam ou sur des toits en Iran.