Bonjour, voisins! C’est un jour des plus merveilleux car les premières photos de Coming 2 Amérique sont ici!

Il y a près de deux ans, il a été annoncé qu’une suite du film de comédie culte de 1988 Venant en Amérique était en préparation. Dans le nouveau film, Eddie MurphyLe personnage du nouveau roi Akeem, nouvellement couronné, revient dans le Queens, à New York avec sa confidente Semmi, jouée par Salle Arsenio, après avoir appris qu’en Amérique, il a un fils perdu depuis longtemps, l’héritier du trône de Zamunda. Le jeudi 17 décembre, les premières photos officielles de Venir en Amérique 2 ont été publiés par Amazon Studios, qui diffusera le film en 2021.

Les photos montrent Akeem vêtu à la fois de ses robes princières (royales?) Et de tout l’équipement touristique de New York. Shari Headley, qui reprend son rôle de sa femme Lisa McDowell – maintenant reine, porte une couronne et un magnifique costume royal de Zamundan.

Salle Arsenio apparaît à nouveau comme le serviteur et ami d’Akeem, Semmi. Lui et Murphy reprennent également leurs rôles secondaires, y compris ceux des membres d’une équipe de salon de coiffure Queen et de leurs clients, qui sont vus sur les nouvelles photos. Et l’affiche du produit capillaire emblématique de la franchise, Soul Glo, fait également son apparition.

Les photos montrent également James Earl Jones souriant et portant sa couronne en tant que roi Joffe Jaffer, tout en Le vrai co-hôte Garcelle Beauvais apparaît dans une version glamour d’elle original Venant en Amérique rôle d’un porteur de rose. Elle avait dit à ses co-stars de la télévision en novembre qu’elle « a eu une promotion. «