Après trois décennies, le roi de Zamunda revient en Amérique!

Le mardi 22 décembre, Amazon Prime Video a publié la bande-annonce officielle et étoilée pour Coming 2 Amérique, une suite à son prédécesseur de 1988.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à des Eddie Murphy pour reprendre son rôle d’Akeem, maintenant roi Akeem, avec Salle Arsenio, qui est de retour comme son fidèle serviteur et meilleur ami Semmi.

La bande-annonce de deux minutes s’ouvre avec l’ancien roi de Zamunda, James Earl Jones, informant le roi Akeem qu’il a un fils de retour en Amérique qui est destiné à être l’héritier du trône un jour. Ainsi, renvoyer le roi Akeem et Semmi aux États-Unis – au grand dam de Semmi qui crie aussitôt: « Oh non, Votre Majesté! » Comme les fans se souviendront peut-être, son personnage n’a pas vraiment passé le meilleur moment dans le film original.

Dans le pur style Eddie, le comédien jouera également plusieurs rôles du film original avec quelques nouvelles personnalités dans le mélange.