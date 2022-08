Voir double à Twinsburg – plus de 2 000 paires de jumeaux descendent dans la ville de l’Ohio

Pour Marko et Nico Martinovic, des jumeaux identiques de Toronto célèbres pour les farces qu’ils publient sur YouTube, il n’y a probablement pas de meilleur endroit pour en savoir plus sur d’autres hijinks jumeaux que le plus grand rassemblement de sosies au monde.

“Nous avons échangé pendant l’école, nous l’avons fait plusieurs fois”, a déclaré Marko Martinovic, 30 ans.

“Alors nous demandons aux gens exactement ce qu’ils ont fait en tant que… jumeaux”, intervint son frère, Nico. [pair of] jumeaux ont abandonné l’école ensemble. D’autres jumeaux ont menti à leurs épouses. Ce sont donc des histoires incroyables.”

Les Martinovic, vêtus de t-shirts et de casquettes assortis de couleur lie de vin, ont passé le week-end dernier à Twinsburg, dans l’Ohio, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Cleveland, lors du festival annuel Twins Day.

Elle a été fondée en 1819 par des frères jumeaux identiques, Moses et Aaron Wilcox. La ville, qui compte un peu moins de 20 000 habitants, réserve quelques jours chaque année pour célébrer “l’unicité” des jumeaux et des multiples.

Le festival a commencé en 1976 pour célébrer le bicentenaire, avec la décision qu’une ville nommée en l’honneur des jumeaux Wilcox réserve un jour pour célébrer les jumeaux chaque année. Il a depuis attiré plus de 80 000 jumeaux et multiples dans 47 festivals.

Pendant trois jours, des paires de jumeaux identiques, habillés de la même manière, errent dans la ville pour se rassembler et créer des liens autour de leur gémellité. L’événement est également un aimant pour les chercheurs – un trésor potentiel de données humaines pour l’étude scientifique.

Marko et Nico Martinovic, jumeaux identiques de Toronto, sont célèbres pour les farces qu’ils publient sur YouTube. (Mark Gollom/CBC)

“C’est incroyable de voir autant de soutien d’autres jumeaux”, a déclaré Marko. “C’est un peu bizarre de voir combien de jumeaux existent vraiment dans le monde… pour se réunir comme ça chaque année.”

“Ils tous unis comme un seul”, a poursuivi Nico. “C’est donc plutôt cool de voir ce lien entre tout le monde ici. C’est vraiment cool d’en faire partie.”

Cette année, le décompte final des jumeaux et multiples enregistrés était de 2 145, mais cela n’inclut pas beaucoup d’autres qui viennent mais ne sont pas comptés. Les organisateurs estiment qu’entre 20 000 et 30 000 personnes au total assistent au festival.

“Cela met en lumière la ville de Twinsburg, où nous n’obtiendrions probablement jamais ce genre de reconnaissance”, a déclaré le maire de Twinsburg, Sam Scaffide.

Une “mine d’or” pour la recherche scientifique

Le festival offre également une opportunité scientifique unique aux chercheurs de rassembler des sujets avec un ADN identique afin de savoir si certaines conditions sont influencées par la génétique ou des facteurs environnementaux.

Les chercheurs ont installé des tentes sur le terrain du festival, où les jumeaux peuvent se porter volontaires pour être testés. Cette année, des chercheurs du Monell Chemical Senses Center de Philadelphie, des chercheurs en biométrie de l’Université de Virginie-Occidentale et du département de dermatologie des hôpitaux universitaires voisins de Cleveland.

“Nous pouvons poser quelques questions sur les maladies de la peau. Cette année, nous nous sommes concentrés sur les réactions aux vaccinations COVID et à la maladie COVID”, a déclaré Tyler Coleman, chercheur des hôpitaux universitaires.

“Cela nous aidera à répondre à des questions de recherche vraiment intéressantes.”

La chercheuse Alison Treichel, également des hôpitaux universitaires, a déclaré que le festival Twins Day est vraiment une “mine d’or” pour les sujets de recherche.

“C’est une opportunité vraiment unique. Probablement l’un des seuls endroits au monde où vous avez autant de jumeaux qui viennent et se rassemblent en un seul endroit du monde entier.”

Le défilé Double Take

Le centre de recherche improvisé, ainsi que la plupart des événements de la Journée des jumeaux, se tient au parc Glen Chamberlin de la ville, qui est transformé en une mini-foire avec des stands de nourriture et des stands, ainsi que des activités, telles qu’un spectacle de talents pour les jumeaux et un tournoi de volley-ball.

Les jumeaux se réunissent pour une grande boutique de groupe au Twins Day Festival pendant le week-end du 6 août. (Mark Gollom/CBC)

Les concours comprennent des récompenses pour les jumeaux qui ont parcouru la plus longue distance pour y assister. Alors que la majorité des jumeaux viennent des États-Unis, le festival a également une portée internationale. Cette année, des jumeaux venus d’aussi loin que l’Espagne, le Japon, l’Islande, la Syrie, la Suède et l’Afrique étaient présents.

“J’ai lu à ce sujet il y a peut-être 20 ans lorsque j’étais en vacances en Australie. Et puis j’ai parlé à ma sœur jumelle Anno et nous avons décidé après y avoir réfléchi plusieurs fois et décidé que cette année [we would attend] parce que nous avons eu 40 ans », a déclaré Ulrika Carlstedt Jönsson, de Stockholm.

“C’est écrasant et incroyable et fou et charmant.”

Le point culminant du festival est sans doute la Double Take Parade. Il attire des centaines de spectateurs, qui installent leurs chaises de jardin le long de chaque côté de Ravenna Road, la rue principale de la ville, pour regarder une mer de jumeaux défiler dans la ville.

Cette année, le thème était “Bienvenue dans la jungle”, ce qui signifie non seulement que plus de 2 000 couples de jumeaux sont descendus à Twinsburg, mais que beaucoup étaient vêtus de costumes ressemblant à des tigres ou d’équipements de safari.

Steve Nagel, à gauche, et son frère Jeff, de Dayton, Ohio, viennent au festival depuis plus de 30 ans. (Mark Gollom/CBC)

“Marcher sur ce parcours de défilé, c’est presque comme marcher dans le défilé de la Macy’s Day”, a déclaré Steve Nagel, qui est venu en voiture de Dayton, dans l’Ohio. “Ces gens, je veux dire, le fait qu’ils viennent et bordent la rue pour nous est tout simplement incroyable.”

Lui et son frère Jeff viennent depuis 34 ans, et les compagnons jumeaux qu’ils ont rencontrés sont devenus comme une famille, ont-ils déclaré.

« Pourquoi ne pas passer un week-end pour célébrer quelque chose que vous ne pouvez pas acheter ? » dit Steve Nagel.

“C’est quelque chose dans lequel nous venons de naître, et pouvoir célébrer cela avec tout le monde est quelque chose que nous attendons avec impatience chaque année.”

Une chance de créer des liens avec d’autres jumeaux

C’est certainement une occasion unique pour les jumeaux et les multiples de se rencontrer, de prendre des photos avec d’autres jumeaux, d’échanger des histoires jumelles amusantes et de créer des liens.

Keith Wells, 59 ans, du Maryland (à gauche) et son frère Kevin disent qu’ils viennent au festival pour être avec des personnes « partageant les mêmes idées ». (Mark Gollom/CBC)

“Je pense que nous arrivons à être avec des gens partageant les mêmes idées. Parce que quand vous entrez ici, tout ce que vous voyez, c’est nous, doubles et triples”, a déclaré Keith Wells, 59 ans, du Maryland, qui est venu avec son frère Kevin.

“Nous pouvons tous nous identifier à la vie. Je veux dire, à peu près tout ce que nous pouvons identifier, peu importe notre âge, notre petite taille, notre jeunesse. Cela n’a pas d’importance. Nous pouvons tous nous identifier.”

C’est aussi une façon d’apprendre sur les expériences des autres. Beaucoup dans le festival s’identifient comme Twin A ou Twin B – Twin A étant le frère aîné – et généralement juste par minutes.

“Je me demande en quelque sorte : ‘Qui est le plus bavard, le plus extraverti ?'”, a déclaré Joni Grant, la sœur jumelle aînée de Jamie Drapel, de Lincoln, Neb.

Nagel a dit qu’il posera des questions pour comparer les jumeaux célibataires aux mariés, et pour savoir comment leur conjoint l’accepte, et si leurs enfants pensent qu’ils ont deux pères ou deux mères.

“C’est vraiment incroyable parce que où d’autre pouvez-vous trouver cette richesse de connaissances? Ce n’est pas quelqu’un qui vous dit simplement ce qu’il pense. Ces gens l’ont ressenti. Ils l’ont vécu”, a déclaré Nagel.

“Nous disons toujours quand nous rentrons chez nous en voiture, nous nous disons:” Oh mon Dieu, nous sommes vraiment normaux ici. Nous pensions que nous étions comme ces monstres et que tous ces autres jumeaux vivent la même chose que nous vivons tout au long de notre vie.”