Voir des stars déguisées en St. Nick – Hollywood Life

Ciara , Katy Perry , Ariana Grande et d’autres se sont habillés avec des tenues inspirées du Père Noël au fil des ans.

, , et d’autres se sont habillés avec des tenues inspirées du Père Noël au fil des ans. Certaines des stars se présentent sur scène dans leurs tenues de vacances ou posent dessus pour des photos sur les réseaux sociaux.

Noël 2022 s’est avéré être une autre saison au cours de laquelle s’habiller comme le Père Noël est populaire.

Il y a d’autres façons de canaliser le Père Noël qu’avec un gros ventre et une longue barbe blanche ! Les fêtes de fin d’année et les médias sociaux ont donné aux stars l’occasion idéale de s’habiller en versions sexy du Père Noël au fil des ans. Des petites robes rouges aux combinaisons et plus encore, ces célébrités ont apporté la chaleur avec leurs looks sexy de Père Noël.

Katy Perry

Katy Perry a porté une tenue mémorable du Père Noël lors d’une représentation sur scène lors du Y100 Jingle Ball à Sunrise, en Floride, en décembre 2011. Il comprenait un body sans manches doublé de fourrure blanche et une jupe évasée assortie avec une épaisse ceinture noire. Elle a également ajouté des bottes à talons noires au look et a complété son style avec un chapeau de Père Noël classique.

Vanessa Hudgens

En 2018, Vanessa Hudgens s’est mis dans l’esprit des fêtes avec une tenue inspirée de St. Nick. Elle portait une robe blanche sexy, un manteau rouge à fourrure et un bonnet de Noel. Elle a également complété le look avec des boucles d’oreilles blanches pendantes. L’actrice était tout sourire alors qu’elle prenait la pose parmi deux de ses amis alors qu’ils prenaient une photo festive avant Noël cette année-là.

Sophie Richie

Sophie Richie a assisté à une fête de Noël discrète avec certaines de ses copines en 2019. Ils se sont tous habillés en tenues de Père Noël pour l’occasion. Le modèle a secoué un ensemble rouge avec des garnitures blanches en fourrure. Elle a complété le look avec un chapeau de fête rouge étincelant et pointu. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval pour que le chapeau ressorte sur le dessus de sa tête.

Bella Thorne

Une star qui adore se déguiser en Père Noël presque chaque année est Bella Thorne. Elle change toujours son look sexy de Père Noël, et ils sont tous parfaits. En août 2017, elle a prouvé qu’elle était déjà prête pour Noël en publiant un retour en arrière de son costume de vacances précédent. Bella portait une petite robe de Père Noël, ainsi que des bas rayés rouges et blancs jusqu’aux cuisses. Son look comprenait également des talons rouges étincelants, un chapeau de Père Noël et un rouge à lèvres rouge vif.

Miley Cyrus

En 2013, Miley Cyrus joué lors d’un spectacle de vacances dans un look festif, qui comportait un body rouge et des boutons de manchette blancs. Elle portait un nœud Chanel autour du cou et un sac à bandoulière sur son corps. Ses danseurs étaient également déguisés en rennes et elfes en arrière-plan, pour un set complet sur le thème des vacances ! Elle a également ramené sa tenue sexy de Père Noël pour Noël 2020, car elle a partagé plusieurs photos d’elle presque nue pour célébrer les vacances !

Ariana Grande

Dans Ariana Grande clip de «Thank U, Next», sorti en 2018, elle a recréé la scène des performances de vacances à partir de Méchantes filles. Elle a canalisé Regina George avec des cheveux blonds et un look de Père Noël super sexy pour la scène de la danse. Sa tenue de Père Noël comprenait un haut court et une jupe rouges, doublés d’une bordure en fourrure blanche. De plus, il y avait un chapeau de Père Noël et un superbe maquillage de vacances.

Kylie Jenner et ses amis

Les bébés du Père Noël 🎅🏼♥️ pic.twitter.com/NTnCRpvCgd – Kylie Jenner (@KylieJenner) 24 décembre 2019

Kylie Jenner et ses magnifiques copains tous habillés comme le Père Noël dans des combinaisons rouges et blanches assorties en 2019. Elle et ses amis, dont Sofia Richie, Victoria Hélène, Stassi Karanikolaouet Yris Palmer, tous posés sur un canapé tout en se mettant à l’aise sur une photo de réseau social et ils portaient diverses chaussettes sur le thème des vacances. “Les bébés du Père Noël”, Kylie a légendé la photo épique avec un émoji du Père Noël et du cœur rouge.

Ciara

@ciara Je t’ai dit le mien, maintenant tu me dis le tien 🎅🏽 ♬ son original – Ciara

En décembre 2022, Ciara est allée sur TikTok pour partager une vidéo sexy d’elle habillée en Père Noël. Sa tenue comprenait un body rouge sans manches doublé de fourrure blanche et comprenant un décolleté très bas. Elle a complété le tout avec un chapeau de cow-boy assorti sur ses longs cheveux et ses gants alors qu’elle chantait une version d’elle et Marcheur d’étéLa chanson de “Better Thangs”.

Cliquez sur la galerie ci-dessus pour voir plus de stars déguisées en Pères Noël sexy.

