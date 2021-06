Voir des images du phénomène rare

Certains lève-tôt de l’hémisphère nord ont peut-être eu la chance de voir un rare lever de soleil éclipsé connu sous le nom de « cercle de feu » jeudi matin.

Les observateurs du ciel de New York à certaines parties de l’Asie ont pu voir l’éclipse partielle ou en forme d’anneau du soleil.

L’éclipse a commencé en Ontario, au Canada, au lever du soleil et s’est terminée dans le sud-est de la Sibérie. Le « cercle de feu » a duré environ une heure et 40 minutes et n’a été que partiellement vu par les Américains

Une éclipse solaire se produit lorsque la lune se déplace entre le soleil et la Terre, bloquant partiellement ou entièrement la lumière du soleil. Lors d’une éclipse annulaire ou partielle, des parties de la lumière du soleil peuvent être vues et illuminent un anneau de lumière ou « anneau de feu ».

L’éclipse solaire de « l’anneau de feu » survient 15 jours après la lune de sang de la super fleur qui était visible pendant environ 15 minutes dans certaines parties occidentales des États-Unis. La prochaine éclipse totale aux États-Unis aura lieu le 8 avril 2024 et pourrait être vue dans villes comme Dallas et New York.

Si vous l’avez manqué, regardez ces photos :

