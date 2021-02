Chiot le plus précieux.

Alors que le dimanche du Super Bowl approche à grands pas, demain, le 7 février pour être exact, E! Nouvelles’ Pop du jour co-hôtes Carissa Culiner et Justin Sylvester rattrapé un couple de chiots adoptables, Victoria et Duncan, et Rufferee Bowl Puppy Dan Schachner. Per Schachner, Victoria et Duncan seront disponibles pour adopter « dans quelques semaines » car ils avaient encore besoin de leurs coups.

Sur les raisons pour lesquelles les gens aiment tant le Puppy Bowl, le Rufferee a déclaré: «Je pense que, que vous souteniez les Chiefs ou les Bucs, c’est définitivement un jeu que toute la famille peut soutenir. Parce que, qui ne peut pas applaudir Team Ruff et Team Fluff? C’est ce que je fais chaque année. «

En l’honneur de l’événement à venir, Culiner et Sylvester ont demandé aux chiots en visite de prédire le vainqueur du Super Bowl. « Nous avons nos deux quarts ici à la ligne d’arrivée, Mahomes et Brady », a expliqué Culiner. « Nous avons le bandana orange, représente les chefs, et le bandana bleu représentera les boucaniers. »