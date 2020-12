Alors que 2020 touche à sa fin, le vaccin COVID-19 inaugure un regain d’espoir.

Le lundi 21 décembre, le président élu Joe Biden a reçu le vaccin contre le coronavirus à la télévision en direct, suivant les traces du vice-président Mike Pence.

Lui et sa femme Dr Jill Biden ont reçu la première dose du vaccin Pfizer et BioNTech dans un hôpital du Delaware, où ils ont exprimé leur enthousiasme pour l’avenir et apaisé les inquiétudes des Américains hésitants. « Je pense aussi qu’il vaut la peine de dire que c’est un grand espoir. Je le fais pour démontrer que les gens doivent être préparés, quand il est disponible, à prendre le vaccin », a déclaré l’ancien vice-président à la caméra. « Aucune raison de s’inquiéter. »

D’autres personnalités célèbres à travers le monde ont publiquement documenté leur expérience de vaccination, Sir Ian McKellen et Grande cuisson britanniquede Prue Leith ouvrir la voie en Angleterre.

le le Seigneur des Anneaux star a déclaré qu’il se sentait « très chanceux » d’être parmi les premiers receveurs du vaccin, écrivant sur Instagram, « C’est un jour très spécial. Quiconque a vécu aussi longtemps que moi est en vie parce qu’il a déjà été vacciné, le taux de participation parmi la génération plus âgée sera de 100% – cela devrait être – parce que vous ne l’avez pas rien que pour vous-même mais pour les personnes dont vous êtes proche – vous faites votre part pour la société. «