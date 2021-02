Voir Delilah Belle Hamlin et Eyal Booker réchauffer le monde de la mode

Delilah Belle Hamlin et Eyal Booker prennent leur amour dans le monde de la mode.

L’un des jeunes couples les plus chauds d’Hollywood s’est récemment associé à Revice Denim pour soutenir la dernière collection de la marque. Et après avoir regardé la dernière séance photo du couple, leur chimie est indéniable.

« Honnêtement, je suis le plus excité par les photos d’Eyal! » Delilah Belle a partagé exclusivement avec E! Nouvelles. « Je l’aime tellement et quand j’ai vu ces photos, mon cœur a fondu. J’adore que nous ayons des photos comme celle-ci ensemble maintenant. »

Au cours de leur romance, qui atteindra la barre des deux ans en mai, les mannequins de 22 ans se sont retrouvés à échanger des astuces et des conseils de style. Et tandis que les fans peuvent connaître Eyal de ses apparitions sur Love Island en 2018, ils ne devraient pas sous-estimer son jeu de mode.

«Je suis beaucoup de mode sur Instagram et je garde des tenues sur des hommes que je trouve cool, alors parfois je lui donne des conseils», a-t-elle partagé. «Vice versa, je lui demande s’il aime ma tenue et parfois il me dit de changer certaines choses. J’aime l’honnêteté!