Voir clairement : les 9 principaux signes indiquant qu’il est peut-être temps de porter des lunettes

Même si vous aviez une vue incroyable quand vous étiez plus jeune, vous verrez des changements dans votre vision en vieillissant. Ce n’est rien que vous fassiez, c’est un processus naturel que nos yeux traversent. Lorsque la plupart des gens atteignent l’âge mûr, la capacité de l’œil à se concentrer sur les choses de près diminue. C’est ce qu’on appelle la presbytie.

Mais ce n’est pas le seul changement qui peut avoir lieu dans votre vision. Certains se produisent sans même que vous vous en rendiez compte. Voici les signes subtils que vous pourriez avoir besoin de lunettes.

9 choses qui vous disent qu’il est temps d’acheter des lunettes

1. Vous plissez les yeux pour voir les choses

En lisant ceci, plissez-vous les yeux ? Si c’est le cas, détendez votre visage. Les mots sont-ils un peu flous maintenant ? Si c’est le cas, vous aurez peut-être besoin de lunettes.

Le strabisme est une réaction naturelle nous faisons quand nous devons mettre les choses au point. En plissant les yeux, la lentille de l’œil change de forme et moins de lumière pénètre dans la rétine, ce qui permet aux choses de paraître plus nettes. Le strabisme constant en regardant les choses est l’un des signes les plus évidents de troubles de la vision.

2. Vision floue

La vision floue est une autre des principales raisons pour lesquelles je suis allé chez l’ophtalmologiste. Au fil du temps, j’ai remarqué que les lettres sur le clavier de mon téléphone étaient floues pendant que je tapais. Dans mon cas, cela a été causé par l’astigmatisme. Cependant, une vision floue peut aussi être un signe de presbytie ou hypermétropie. Tout cela peut être corrigé avec des lunettes.

3. Vous souffrez de fatigue oculaire

La fatigue oculaire résulte de plusieurs sources, y compris un mauvais éclairage, le stress et la fatigue. Mais cela peut aussi provenir d’une utilisation constante de l’ordinateur et de conditions de vision sous-jacentes qui vous font plisser les yeux pour mieux voir. La fatigue oculaire peut entraver votre capacité à vous concentrer et à terminer votre routine habituelle. Essentiellement, la fatigue oculaire signifie que tes yeux sont fatigués.

Selon Médecine Johns Hopkinsles symptômes courants de la fatigue oculaire comprennent :

Maux de tête

Spasmes musculaires des yeux

Démangeaisons ou yeux larmoyants

Sensibilité à la lumière

Mal au dos et au cou

Vision floue

Dmitri Marchenko/Getty Images

4. Vous devez tenir les livres plus près pour les voir clairement

Vous arrive-t-il de commencer à lire un livre ou un magazine et de vous rendre compte que vous le tenez plus près de votre visage qu’auparavant ? C’est comme s’il se rapprochait de plus en plus sans que vous vous en aperceviez.

Le plus souvent, cela se produit à cause de presbytie, ou la diminution de la capacité à se concentrer et à voir les choses de près. On l’appelle aussi souvent l’hypermétropie liée à l’âge. Cela commence généralement à se produire vers l’âge de 40 ans. La presbytie survient naturellement avec l’âge et peut facilement être corrigé avec des lunettes.

5. Il est plus difficile de voir la nuit

Cécité nocturne, qui décrit la difficulté de voir les choses dans des environnements faiblement éclairés ou dans l’obscurité, peut également signifier que vous avez besoin de lunettes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela peut se produire ; par exemple, cela peut être aussi simple que d’être myope ou d’avoir de la difficulté à voir des choses éloignées.

Plus sérieusement, la cécité nocturne peut aussi être une symptôme de la cataracte ou l’opacification de la lentille, rétinite pigmentaire ou vision tunnel causée par des pigments sombres dans les rétines. La cécité nocturne est particulièrement importante à traiter car elle compromet votre capacité à conduire.

6. Vos yeux mettent un certain temps à s’adapter aux changements de lumière

Nos yeux sont conçu pour s’adapter à la lumière grâce à l’iris, la partie colorée de votre œil. L’iris est chargé de ajuster la pupille, l’ouverture de l’iris. Lorsque la pupille se dilate, elle laisse entrer plus de lumière, ce qui vous aide à voir quand il fait sombre. L’iris contracte la pupille lorsqu’il est brillant. Il y a des moments où l’iris ne s’ajuste pas aussi rapidement.

Si votre œil met plus de temps que d’habitude à s’adapter, il est temps d’en parler à votre médecin pour voir si des lunettes peuvent aider à corriger cela.

7. Vous avez des maux de tête fréquents

Les maux de tête peuvent survenir pendant raisons diverses, comme la déshydratation, l’alimentation, le stress et les hormones. Une autre raison courante est les problèmes de vision. Naturellement, avec tant de causes, il peut être difficile d’attribuer un mal de tête à une seule chose. C’est pourquoi tant de gens se passent de lunettes quand ils en ont besoin.

Prenez note de vos habitudes. Louchez-vous ou tenez-vous des objets près de votre visage ? Obtenir des lunettes peut soulager les maux de tête liés aux yeux.

Getty Images

8. Vision déformée

Une vision déformée ou ondulée est souvent décrite comme des choses qui regardent sous l’eau. Les lignes et les couleurs sont déformées car on dirait que des vagues les traversent. Une vision ondulée peut être un signe de dégénérescence maculaire ou la détérioration de la rétine et la perte de la vision centrale. La dégénérescence maculaire n’est pas curable. Cependant, vous pouvez ralentir la progression de la maladie. Des lunettes de vue spécialement conçues pour la dégénérescence maculaire peuvent aider à gérer les symptômes.

9. Voir des halos

Avez-vous remarqué que les lumières nocturnes ont tendance à s’étaler ? Comme un halo autour de la source ? Voyant halos autour des lumières comme les phares ou les lampadaires est un autre signe que vous pourriez avoir besoin de lunettes. Les halos sont les symptômes de plusieurs problèmes de vision : astigmatisme, hypermétropie et cataracte.

N’ignorez pas vos symptômes

Si certains signes de cette liste vous semblent familiers, il est temps de planifier un examen complet de la vue. Ce n’est pas parce que vous le faites fonctionner que votre vision est aussi bonne que possible. Pourquoi ne pas voir la vie au maximum ?

Mais c’est plus que cela. Ignorer les problèmes de vision peut menacer votre santé. Une mauvaise vision peut augmenter votre risque de blessure ou diminuer votre qualité de vie. Il peut également se sentir incroyablement isolant et contribuer à la dépression ou à l’anxiété.

