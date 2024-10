Voir chemin, modèles spaghetti de tempête

Note de l’éditeur : suivez ici pour les dernières mises à jour sur l’ouragan Kristy le vendredi 25 octobre.

Même si tout est calme pour l’instant dans l’océan Atlantique, L’ouragan Kristy est devenu une catégorie 4 ouragan dans l’océan Pacifique mercredi et devrait continuer à se renforcer, selon le Centre national des ouragans.

Kristy se trouvait à environ 710 milles au sud-sud-ouest de la pointe sud de Baja, en Californie, à 18 h HE et devrait continuer à se déplacer vers l’ouest pendant un ou deux jours, selon un avis publié mercredi par le centre des ouragans. Un virage progressif vers l’ouest-nord-ouest et le nord-ouest est attendu vendredi et pendant le week-end.

Les vents maximums soutenus de la tempête étaient proches de 250 km/h, avec des rafales plus fortes mercredi soir, et « un renforcement supplémentaire, régulier à rapide, est attendu » au cours des prochains jours, a indiqué le NHC. Un affaiblissement progressif devrait commencer vendredi.

La tempête devrait continuer à se déplacer sur les eaux libres, mais les houles générées par Kristy affecteront des parties de la côte ouest de la péninsule de Basse-Californie à la fin de cette semaine, a indiqué le centre des ouragans. Ces houles sont « susceptibles de provoquer des conditions de vagues et de courants de retour potentiellement mortelles », ont-ils déclaré.

Suivi du chemin de l’ouragan Kristy

Cette trajectoire prévue montre la trajectoire la plus probable du centre de la tempête. Il n’illustre pas toute la largeur de la tempête ni ses impacts, et le centre de la tempête est susceptible de se déplacer à l’extérieur du cône jusqu’à 33 % du temps.

Modèles de spaghetti de l’ouragan Kristy

Les illustrations incluent une gamme d’outils et de modèles de prévision, et tous ne sont pas égaux. Le centre des ouragans utilise uniquement les quatre ou cinq modèles les plus performants pour l’aider à établir ses prévisions.

Cette histoire a été mise à jour pour ajouter de nouvelles informations.

Gabe Hauari est un journaliste d’actualités nationales chez USA TODAY. Vous pouvez le suivre sur X @GabeHauari ou envoyez-lui un e-mail à [email protected].