Brian Austin Green et Sharna Burgess continuer à apporter de la chaleur cet hiver.

Le duo, qui a déclenché des rumeurs de romance la semaine dernière, a clôturé 2020 avec une escapade torride sur la grande île d’Hawaï. Une source a dit à E! News que le couple a passé « un moment incroyable à être ensemble au paradis ».

Selon l’initié, l’acteur de 47 ans voulait rendre ses vacances de Noël avec Sharna très spéciales, c’est pourquoi il a décidé de «l’emmener dans l’un de ses endroits préférés».

« Ils sont restés au Four Seasons, au même endroit où Brian s’est marié Megan [Fox], « partage la source. » Ils ont passé un bon moment sur l’île. «

Donner l’impression que leur voyage était tout droit sorti d’un conte de fées? L’initié ajoute: « Ils ont passé beaucoup de temps au bord de la piscine et de la plage, où ils s’embrassaient, s’étreignaient et se promenaient en se tenant la main. Ils ont regardé le coucher de soleil plusieurs fois et aussi le lever du soleil. »