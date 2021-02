Voir chaque étoile pour son premier trophée aux Golden Globes 2021

Les Golden Globes 2021 deviennent enfin une réalité ce dimanche, et des dizaines de stars – acteurs de la relève et icônes hollywoodiennes – sont sur le point de célébrer leurs tout premiers hochements de tête.

Sarah Jessica Parker et Taraji P. Henson a dévoilé les nominations de la Hollywood Foreign Press Association le mercredi 2 février, et parmi le large éventail d’acteurs de télévision et de cinéma en compétition pour leur première statuette sont Catherine O’Hara, Jason Sudeikis, Elle Fanning, Amanda Seyfried, Leslie Odom Jr., et plus particulièrement, la fin Chadwick Boseman.

Le célèbre acteur, décédé en août de l’année dernière après avoir lutté contre le cancer du côlon, est nominé pour le meilleur acteur dans un film dramatique pour sa dernière performance à l’écran dans Fond noir de Ma Rainey.

Encore une fois, Ruisseau Schitt a gagné gros: O’Hara, Eugène Levy, Dan Levy et Annie Murphy tous ont reçu leurs premiers hochements de tête. Ils sont en compétition dans leurs catégories de comédies respectives, avec d’autres espoirs Kaley Cuoco (L’hôtesse de l’air) et Jane Levy (Liste de lecture extraordinaire de Zoey).