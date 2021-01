Andra Day joue le rôle du chanteur de jazz légendaire dans «qui commence à diffuser surn février. Il tourne autour de la façon dont, à partir des années 1940 à New York, le gouvernement fédéral a ciblé Holiday dans un effort croissant pour intensifier et racialiser la guerre contre la drogue, visant finalement à l’empêcher de chanter sa ballade controversée et déchirante, « Strange Fruit . »

Photos de Takashi Seida / Paramount