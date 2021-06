Voir ce que les célébrités ont à dire

Les célébrités parlent de l’importance de Juneteenth.

La célébration commémore le jour, le 19 juin 1865, où les esclaves de Galveston, au Texas, ont appris plus de deux ans plus tard que les Afro-Américains esclaves avaient été libérés par la proclamation d’émancipation du président Abraham Lincoln.

Alors que certains ont toujours honoré Juneteenth, le mouvement de protestation Black Lives Matter contre l’injustice raciale l’été dernier en réponse à la mort de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres Noirs américains a suscité une attention accrue pour l’événement, désormais un jour férié fédéral.

Cette semaine, les deux chambres du Congrès ont adopté le Juneteenth National Independence Day Act et jeudi, le président Joe Biden a signé le projet de loi.

Voici ce que les stars disent à propos de l’occasion.

Macy Gray propose de changer de drapeau américain

La chanteuse Macy Gray, lauréate d’un Grammy, a suggéré que le drapeau des étoiles et des bars pourrait utiliser une mise à jour pour Juneteenth après avoir déclaré que la signification du drapeau avait été « détournée » après les émeutes du 6 janvier au Capitole.

Dans un éditorial pour MarketWatch, publié pour la première fois jeudi, Gray a expliqué les raisons pour lesquelles elle pense que Old Glory est obsolète et a même proposé des moyens de mettre à jour le drapeau pour mieux représenter l’Amérique en 2021.

« Comme le confédéré (drapeau), il est en lambeaux, daté, diviseur et incorrect. Il ne représente plus la démocratie et la liberté. Il ne nous représente plus TOUS. Il n’est pas juste d’être obligé de l’honorer. Il est temps pour un nouveau drapeau », a écrit Gray.

Le chanteur de « I Try » a écrit que les 50 étoiles sur le drapeau actuel doivent être augmentées pour inclure Washington, DC et le territoire américain de Porto Rico, qui se battent depuis une décennie pour l’indépendance. Elle a également suggéré que les rayures du drapeau soient changées en une couleur blanc cassé parce que la pureté de l’Amérique est « brisée et en morceaux ».

« Soixante-deux ans plus tard, en 2021, nous avons changé et il est temps pour une réinitialisation, une transformation. Celle qui représente tous les États et nous tous », a-t-elle ajouté.

Usher assiste à la signature du projet de loi Juneteenth à la Maison Blanche

Usher, qui a écrit un éditorial émouvant l’année dernière sur l’importance de Juneteenth, était dans l’audience à la Maison Blanche lorsque le président Biden a signé le projet de loi jeudi, qu’il a qualifié de « moment incroyable ».

« C’est enfin officiel… #Juneteenth », Usher tweeté aux côtés de photos de lui-même avec la vice-présidente Kamala Harris et la militante Opal Lee.

Il a également profité de son histoire Instagram pour célébrer le moment « depuis longtemps ».

« Mesdames et messieurs, nous l’avons fait », a déclaré Usher. « Nous avons réussi à arriver ici. »

Plusieurs législateurs, dont Le membre du Congrès Jamaal Bowman et Sénatrice Tina Smith, a tweeté des photos avec l’interprète de « DJ Got Us Fallin’ in Love ».

Tina Knowles-Lawson dit que Juneteenth est une « fête très importante »

Tina Knowles-Lawson, qui a élevé ses célèbres filles Beyoncé et Solange au Texas, a déclaré que sa famille avait toujours célébré la fête.

« Quand j’étais enfant… nous fêtions toujours le 17 juin. C’était un jour où vous alliez à la plage », a déclaré le natif de Galveston. « Ça a toujours été une fête très importante. »

Knowles-Lawson a déclaré qu’elle était « surprise » que de nombreuses personnes ne connaissaient pas Juneteenth lorsqu’elle a déménagé en Californie dans les années 70. Elle a dit qu’elle pensait que « beaucoup d’histoire (a) été en quelque sorte cachée », un fait qu’elle essaie de changer grâce à son partenariat avec Facebook pour éduquer les gens pendant les vacances.

« Tout le monde doit connaître la vérité. Ce n’est pas la seule histoire qui a été négligée, modifiée et réécrite », a déclaré Knowles-Lawson.

Tia Mowry revient sur les leçons qu’elle a dû enseigner à ses enfants

Lors de l’émission spéciale d’une heure de Yahoo! célébrant le 17 juin mercredi, l’actrice Tia Mowry a expliqué pourquoi il est important d’enseigner à ses enfants la race et le racisme.

« Je veux que mon fils ou ma fille soit équipé lorsqu’ils vont dans le monde », a déclaré la star de « Sister, Sister », ajoutant que « la connaissance, c’est le pouvoir ».

« Malheureusement, j’ai connu le racisme à un jeune âge et mon fils a connu la haine à un jeune âge, et j’ai donc l’impression que plus je l’équipe de connaissances… je me sens mieux qu’il puisse se défendre. »

« Nous devons nous réveiller » :Tia Mowry-Hardrict dit que l’injustice raciale la fait pleurer

Kerry Washington partage des façons de célébrer Juneteenth

Kerry Washington a partagé son enthousiasme pour le nouveau jour férié officiel sur les réseaux sociaux. L’actrice de « Scandal » s’est rendue sur Instagram samedi pour suggérer des façons de célébrer les vacances.

« C’est un jour de beauté, de liberté et de joie noire », a déclaré Washington dans une vidéo Instagram.

Dans la vidéo de deux minutes, Washington a suggéré de porter des vêtements noirs, rouges et verts, de servir des aliments et des boissons de couleur rouge lors des fêtes de Juneteenth, de soutenir les entreprises appartenant à des Noirs et d’écouter de la musique faite par des artistes noirs.

« Le juin est un jour pour célébrer les Noirs, célébrer notre beauté, notre force, notre histoire, notre sagesse, notre complexité, notre humanité, notre magie. Nous sommes tous de cela et certains », a déclaré Washington.

LeVar Burton, Lupita Nyong’o, d’autres célèbrent le 15 juin comme fête fédérale

Lupita Nyong’o a envoyé un message poignant pour Juneteenth sur Twitter après avoir reconnu Opal Lee, « Nous devons un profond respect à son engagement indéfectible qui est responsable de l’adoption par le Sénat d’un projet de loi faisant de Juneteenth un jour férié fédéral. »

L’actrice de « Black Panther » a ajouté : « Sa reconnaissance nationale est impérative; cependant, le véritable changement substantiel qui doit suivre est de garantir que l’éducation est introduite et protégée dans les écoles sur l’importance des expériences et des contributions de Juneteenth et des Noirs dans la société américaine. »

« Joyeux Juneteenth (célébré) à tous! » LeVar Burton a écrit vendredi.

Producteur de musique Metro Boomin a tweeté comment il envisage de célébrer les vacances : « joy Juneteenth. Je regarderai prolly black panther et tous les 3 vendredis aujourd’hui. »

L’acteur de « Star Trek » George Takei a utilisé sa tribune pour remercier « le plaidoyer infatigable d’Opal Lee ».

« Le 19 juin 1865, les Noirs asservis au Texas ont finalement appris qu’ils avaient été libérés plus de 2 ans plus tôt par proclamation. Les Afro-Américains commémorent ce jour depuis des décennies, et c’est enfin un jour férié fédéral grâce au plaidoyer inlassable d’Opal Lee , qui a 94 ans. #Juneteenth, » Takei a tweeté.

