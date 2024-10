Voir Billy Idol et Jelly Roll chanter les chansons d’Ozzy Osbourne au Rock Hall

Comment fais-tu introniser le Prince des Ténèbres au Rock & Roll Hall of Fame ? Avec une célébration des étoiles. Samedi soir, Billy Idol, Jelly Roll et le leader de Tool, Maynard Keenan, se sont réunis pour chanter des chansons de la carrière solo d’Ozzy Osbourne.

Après qu’Osbourne lui-même ait lancé les choses en hurlant les mots « All aboard », l’hommage a commencé avec « Crazy Train », avec Wolfgang Van Halen jouant un solo déchirant tandis que Keenan assumait le chant. Jelly Roll est ensuite intervenu en chantant la ballade emblématique d’Osbourne « Mama, I’m Coming Home ». Zakk Wylde a terminé la chanson avec un solo impressionnant, comme on pouvait s’y attendre, alors que Billy Idol, en pleine forme, occupait ensuite le devant de la scène pour « No More Tears ».

L’ensemble de l’hommage a eu lieu alors qu’Ozzy était assis en approbation sur son gigantesque trône de chauve-souris.

Plus tôt ce mois-ci, le Rock Hall a annoncé tous les musiciens qui participeraient à l’hommage musical d’Osbourne, qui a suivi le discours de Jack Black intronisant l’artiste en tant qu’artiste solo et le discours d’acceptation d’Osbourne. À l’époque, Osbourne, qui se remettait de ses blessures ces dernières années, ne figurait pas sur la liste des artistes et n’a pas répondu aux questions sur sa performance ou non.

Osbourne a dit Pierre roulante il était ravi d’entendre chacun des chanteurs chanter ses chansons, qualifiant Idol d’« icône du rock » et Keenan de « force créatrice ». Il était particulièrement excité d’entendre Jelly Roll. « Qui n’aime pas Jelly Roll? » dit-il. « Sa voix est émouvante, pure et sale. Je suis tellement honoré que quelqu’un fasse cela pour moi et que je n’ai jamais eu le plaisir de rencontrer.

Il était également enthousiasmé par les guitaristes qui joueraient ses chansons. Osbourne, qui est connu pour sa grande oreille pour les talents de guitariste, a expliqué qu’il recherchait « l’individualité, avoir son propre son et [how] la guitare est ta voix » chez les guitaristes. Les guitaristes du Rock Hall ont livré ces qualités avec aplomb. Ils comprenaient Zakk Wylde, qui a été le bras droit d’Osbourne pendant la majeure partie des 40 dernières années, le producteur de disques Andrew Watt, qui a dirigé les deux derniers albums d’Osbourne et y a joué de la guitare, Steve Stevens, qui joue dans le groupe de Billy Idol, et Wolfgang. Van Halen. (Watt a également été directeur musical du spectacle.)

La section rythmique soutenant la performance était un acte de classe, comprenant le bassiste Robert Trujillo, qui a rejoint Metallica après plusieurs années dans le groupe d’Osbourne, et Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, qui a joué de la batterie sur les deux derniers disques d’Osbourne. « Honnêtement, vous ne pourriez pas avoir une meilleure section rythmique que Robert Trujillo et Chad Smith », a déclaré Osbourne. Pierre roulante.

Tendance

C’était la deuxième fois que le Rock Hall intronisait Osbourne. L’institution l’a reconnu en 2006 comme membre de Black Sabbath ; Metallica a interprété « Hole in the Sky » et « Iron Man » en leur honneur cette année-là. Il était éligible à une nomination en tant qu’artiste solo cette année-là, mais n’a été nominé officiellement que cette année. Il a été élu immédiatement.

« Je ne sais pas quoi penser », a déclaré Osbourne plus tôt en octobre. « Je suis toujours sous le choc d’être intronisé pour la deuxième fois. Mais en même temps, je suis très excité.