Ce soir, tout tourne autour des puissances féminines de la musique.

L’événement Billboard Women in Music 2020 a eu lieu le jeudi 10 décembre. Et bien que la célébration ait eu lieu pratiquement cette année en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, le pouvoir des stars ne manquait pas. Le seul et unique Beyoncé fait une apparition surprise pour féliciter Chloé x Halle pour gagner Panneau d’affichagePrix ​​de l’étoile montante.

«Mesdames, je suis tellement, tellement fière de vous», se réjouit Bey. «Tu as fait ça avec authenticité, avec grâce, avec un talent brut, tu as réussi à briller dans chaque pièce où tu entres, et je t’aimerai toujours. S’il te plaît, abandonne pour mes filles, Chloé x Halle.

Miley Cyrus a remis le Hitmaker Award à Dolly Parton, et Maluma a remis le Icon Award à Jennifer Lopez. En outre, Lilly Singh reconnu Jessie Reyez avec l’American Express Impact Award.

Chloé x Halle a interprété leur tube « Baby Girl » et lauréat du prix Powerhouse Dua Lipa a chanté « Boys Will Be Boys ». Pour ce qui est de Panneau d’affichagele prix de la femme de l’année, Tamika Palmer, la mère du défunt Breonna Taylor, a remis le plus grand honneur à Cardi B. Selon le magazine, le trophée revient à l’artiste dont «la musique, les performances, l’influence culturelle et l’activisme ont défini l’année».

Teyana Taylor a organisé l’événement, qui a été retransmis en direct à BillboardWomenInMusic.com et sur YouTube.