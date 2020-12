Pour tout ce que nous savons, c’est en fait Monica Lewinsky et Linda Tripp en vedette dans Ryan Murphyde Mise en accusation: American Crime Story.

Bonnet Feldstein et Sarah Paulson, respectivement, sont des doublés convaincants pour les personnages bien connus, même lorsqu’ils portent des masques sur le plateau. Les deux ont été aperçus en personnage à Los Angeles, en Californie, le jeudi 10 décembre.

Le tournage de la série a commencé en novembre et Paulson Raconté Divertissement ce soir qu’elle a l’impression que c’est le « plus grand swing » qu’elle ait jamais pris dans sa carrière. « Je ne lui ressemble pas et il a fallu beaucoup de choses pour m’aider à me transformer », a-t-elle expliqué, ajoutant que sa transformation en Tripp avait « été très excitante et totalement énervante ».

Bien que l’apparence à l’écran de Paulson nécessitera un peu de magie du cinéma, la série restera largement fidèle aux faits. Lewinsky elle-même a signé en tant que productrice exécutive, partageant en août 2019 qu’elle avait l’intention de «réintroduire ma voix dans la conversation».