Voir AI Art Tool Dall-E’s Bizarre, Hilarious Takes on Halloween Candy

Le monde de l’art DIY n’est plus le même depuis la disparition de Bob Ross (repose en paix dans une forêt de joyeux petits arbres, roi), mais outil de création d’art IA Dall-E offre au moins un moyen amusant et plus rapide de générer des chefs-d’œuvre qui semblent appropriés pour la chronologie bizarro que nous partageons tous maintenant.

Chercheur en IA Janelle Shane a fait un passe-temps d’inciter les systèmes d’apprentissage automatique à s’engager dans l’équivalent 2022 d’une comédie d’improvisation très étrange. Ses interactions avec l’IA suscitent beaucoup d’hilarité, y compris une charmante série de Cartes de Saint Valentin ça marche presque. Son dernier morceau demande simplement à Dall-E de peindre une image du plus populaire Halloween bonbons dans chaque État américain.

Les résultats sont remplis de charabia étrange et débordant de bonbons au maïs comme le panier de n’importe quel enfant le 1er novembre, alors que toutes les bonnes choses de la nuit précédente ont déjà été dévorées.

La première chose qui devient claire alors que Shane commence à se frayer un chemin à travers les 50 états par ordre alphabétique est que Dall-E associe Halloween traite très fortement avec du maïs sucré, ce qui est assez juste compte tenu de son abondance à cette période de l’année. Mais il n’y a absolument aucun moyen que la confiserie jouée soit le bonbon le plus populaire partout.

Pour éviter d’être enseveli sous une montagne de bonbons au maïs à filet neural, Shane a dû mélanger la formulation des invites. Elle a essayé de déplacer le nom de l’État au début de la phrase ou de demander des photos de produits de barres chocolatées ou de sacs de bonbons.

Dall-E a répondu en générant des friandises légèrement dérangées comme le bien-aimé “Night Part” de Caroline du Nord, le classique du New Jersey “Naw Way”, une délicieuse barre “FrowBow” du Massachusetts et la barre chocolatée préférée du Wyoming, “Wyoomn”.

Je ne peux même pas lire le nom de ce qui est revenu comme le plus populaire dans l’Oklahoma, mais je peux vous dire qu’il s’agit de bonbons au maïs remarquablement (ou dégoûtant) allongés et tordus en une sorte de cordes ressemblant à de la réglisse.

Les félins pourraient être surreprésentés dans les données d’entraînement de Dall-E si le bonbon préféré du Kansas, les “Farte Cats” peu appétissants, en est une indication. Il y a aussi le “Catoweny” du Vermont, qui semble toujours être du maïs sucré dans un sac ou peut-être compressé sous forme de barre.

On ne sait pas exactement ce qu’il y a à apprendre de cet exercice, à part que l’IA semble penser que l’offre excédentaire de bonbons au maïs de l’humanité signifie qu’elle doit être populaire. La réalité, bien sûr, est simplement que nous avions besoin d’un moyen de stocker notre excès de sirop de maïs pour les mois d’hiver.

Mais il y a un danger très réel que l’IA puisse un jour prendre le relais et inonder le monde avec encore plus de ce bonbon de qualité inférieure et supposer que cela nous rend service.

Malheureusement, Dall-E ne nous présente pas beaucoup d’autres confiseries chics parmi lesquelles choisir si nous nous retrouvons piégés quelque part dans une fête d’Halloween générée par l’IA dans le métaverse, surtout si cette fête se déroule dans le Connecticut, où une barre chocolatée appelée “Craney Chowder” règne en maître. Merci, mais je préférerais être bâillonné avec un sac de ces cacahuètes de cirque mousseuses à la place.