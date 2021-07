Voile simple: Ronaldo fléchit sur un yacht de 7 millions de dollars après les efforts de l’Euro Golden Boot alors que son partenaire Rodriguez aime plonger en bikini (PHOTOS)

La star de la Juventus a marqué cinq buts lors de la compétition, mais n’a pas pu aider son pays, le Portugal, à défendre sa couronne 2016.

Éliminé par la Belgique en huitièmes de finale, le joueur de 36 ans a été encouragé tout au long du tournoi par son partenaire, régulièrement aperçu dans des villes comme Séville et Budapest.

Mais la sortie anticipée a donné au couple plus de temps d’arrêt de qualité avant le début de la saison des clubs dans environ un mois, et Georgina a déjà publié une série de photos et de vidéos depuis le confort du yacht de luxe que Ronaldo aurait acheté après avoir remporté la Serie A l’été dernier.

En plus d’un cliché de la paire et du fils de Ronaldo en train de prendre quelques rayons, il y a aussi des clips et des photos d’elle sur un jet ski et s’essayant à la plongée sous-marine en bikini, ce dernier ayant déjà été vu près de trois millions de fois.

Ronaldo lui-même a mis en ligne un contenu similaire pour que ses 313 millions d’adeptes puissent en profiter, et a publié une simple légende « Mon amour » avec un cœur bleu et une photo d’eux sur le véhicule maritime en question.

Alors que Georgina est actuellement occupée à réaliser un documentaire sur Netflix, l’avenir immédiat de son autre moitié est moins certain.

Une sortie de la Juventus a été annoncée après avoir échoué à remporter la Ligue des champions lors d’un mandat de trois mandats à Turin, l’Inter Milan les faisant également tomber de leur perchoir en Serie A.

Les médias italiens disent qu’il n’envisagerait de quitter l’Allianz que pour des retrouvailles avec l’ancien coéquipier de Madrid Sergio Ramos au PSG.

Et ces derniers jours, son collègue actuel Danilo a insisté sur le fait que CR7 reste sur place, ce qui soutient les informations de la presse dans son pays natal.

« Avoir Ronaldo dans l’équipe est important car il apporte une avalanche de buts », le Brésil de retoura déclaré à La Gazzetta dello Sport.

« C’est un ami très cher et nous nous connaissons depuis le Real Madrid. Il sera toujours avec la Juventus la saison prochaine. »