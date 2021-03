Des mèmes basés sur la situation délicate dans laquelle se trouve le cargo « Ever Given » bloquant le canal de Suez continuent d’inonder Internet, alors que les efforts pour remettre le navire à flotter échouent et que de plus en plus de remorqueurs sont appelés pour aider.

