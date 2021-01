Des émeutiers de gauche se sont rassemblés à Seattle et à Portland pour brûler des drapeaux, briser des fenêtres et détruire des propriétés quelques heures seulement après l’inauguration du président démocrate Joe Biden. Cependant, leurs homologues de droite étaient absents.

Des groupes d’émeutiers Antifa vêtus de noir sont descendus dans les rues de Portland et de Seattle, laissant une traînée de destruction dans leur sillage alors qu’ils protestaient contre l’investiture du président Joe Biden avec leurs cibles habituelles, les forces de l’ordre et le racisme.

À Seattle, des manifestants ont incendié plusieurs drapeaux américains alors qu’ils bloquaient la circulation et dégradaient des propriétés mercredi soir.

Meilleure image du drapeau et des ordures jetées autour de l’intersection. Ils sont de retour en mouvement maintenant pic.twitter.com/1x1Vmv328p – AntifaWatch (@ AntifaWatch2) 21 janvier 2021

Images OTG du drapeau brûlant de @BGOnTheScene. J’espère qu’il est bien déguisépic.twitter.com/4IgF5QyuIK – AntifaWatch (@ AntifaWatch2) 21 janvier 2021

Des photos publiées par le service de police de Seattle et d’autres sur le terrain montraient de nombreux graffitis et du verre brisé à plusieurs endroits.

La police surveille un groupe dans #DowntownSeattle. Plusieurs sites ont été vandalisés. Une arrestation pour dommages matériels. pic.twitter.com/oLfIsGt5Af – Département de police de Seattle (@SeattlePD) 21 janvier 2021

Plusieurs fenêtres se sont brisées au palais de justice William Kenzo Nakamura sur la 6e avenue et Spring Street. pic.twitter.com/uwtZAycyVT – Département de police de Seattle (@SeattlePD) 21 janvier 2021

Au moins deux des émeutiers ont été arrêtés pour dommages matériels et voies de fait.

Des bicyclettes du SPD font des arrestations @BGOnTheScene pic.twitter.com/GAQ33rvjHJ – AntifaWatch (@ AntifaWatch2) 21 janvier 2021

Pendant ce temps, plus de 100 émeutiers sont descendus sur Portland, faisant des ravages et détruisant des biens quelques heures seulement après la cérémonie d’inauguration de Biden. La dite « Protestation J20»A été annoncé comme un événement anti-Biden et anti-police visant également à soutenir les droits des peuples autochtones, selon KATU, une filiale locale d’ABC.

Journée d’inauguration à Portland. Un groupe d’environ 100 personnes vêtues de noir marche dans le sud-est de Portland pic.twitter.com/cGhVhdTwGW – Mike Benner (@MikeBennerKGW) 20 janvier 2021

Les manifestants marchent vers Burnside comme @PolicePortland exiger qu’ils arrivent sur le trottoir pic.twitter.com/1wWUPGtYvC – Mike Benner (@MikeBennerKGW) 20 janvier 2021

Le groupe a ciblé le bâtiment du Parti démocrate de l’Oregon pour une destruction spéciale, briser des fenêtres et peindre des graffitis (dont « anarchie« Symboles et »F ** k Biden») Et renverser les bennes à ordures. Certains ont tenu des pancartes avec des slogans, notamment « Nous sommes ingouvernables, « »Un nouveau monde de ses cendres, » et « Nous ne voulons pas de Biden – nous voulons nous venger. »

Dommages importants au bâtiment du Parti démocrate de l’Oregon au 9e et à Everett pic.twitter.com/uZGBvhkJcc – Mike Benner (@MikeBennerKGW) 20 janvier 2021

Les manifestants se sont maintenant rassemblés sur la rampe d’accès au 84 pic.twitter.com/f5QtHIcHD7 – Mike Benner (@MikeBennerKGW) 20 janvier 2021

La police de Portland a déclaré aux médias locaux avoir arrêté huit personnes sur des accusations comprenant des émeutes, des incendies imprudents, la possession d’un appareil destructeur et des méfaits criminels. Il y avait au moins deux autres manifestations post-inauguration prévues mercredi.

Des agents à vélo parcourent la marche pic.twitter.com/zs0CGQQ5qb – Mike Benner (@MikeBennerKGW) 20 janvier 2021

Malgré le battage médiatique généralisé à propos des partisans de Trump qui complotent pour dépasser les capitales des États mercredi, cependant, les forces de l’ordre dépêchées dans le bâtiment du Capitole de l’Oregon auraient rencontré plus de journalistes que de conservateurs en colère.

