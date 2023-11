Voilà ! Goose lance sa toute première tournée européenne à Paris, en France [Photos/Videos]

groupe américain Oie a débuté sa toute première tournée européenne vendredi soir devant une foule intime au Le Trabendo à Paris, France. Le parcours de Goose jusqu’à présent a été tout simplement surréaliste, et le fait que le groupe ait célébré 2022 Salle de musique de la ville de Radio la performance diffusée sur le vol transcontinental de United n’a fait que souligner ce point aux fans qui ont fait le voyage.

Avant leur voyage de l’autre côté de l’Atlantique, le groupe avait enregistré 82 concerts en 2023 dans une variété de théâtres, d’amphithéâtres et de grands festivals, tandis que le très attendu, de deux nuits, de la taille d’une arène. Goosemas célébration au Colisée de Hampton occupe une place importante dans le programme de décembre de Goose. Malgré la croissance rapide du groupe, cependant, ces douze concerts européens/britanniques sont uniques par leur ampleur, constituant les spectacles en tête d’affiche les plus petits et les plus intimes de Goose depuis l’époque pré-COVID.

Le chemin vers ce club parisien d’une capacité de 700 personnes a conduit les spectateurs au concert à travers le magnifique Parc de Villette et devant la Philharmonie de Paris avant d’arriver à la structure rouge ressemblant à des Lego dans les bois urbains. L’intérieur du club à plusieurs niveaux présente une sorte d’effet en spirale, la pièce tourbillonnant vers le milieu avec des plafonds bas, un sol en pente et plusieurs niveaux pour de superbes lignes de vue, y compris un panneau avec une flèche « les meilleurs endroits sont la ». (traduction : le meilleur endroit est ici).

L’une des parties les plus excitantes d’une tournée européenne est, eh bien, d’être en Europe, et de nombreux Américains ont traversé l’Atlantique pour une partie ou la totalité de la tournée européenne de Goose. Même si la foule se sentait en grande partie familière, plusieurs poignées de ressortissants français étaient également présentes, même si au moins un participant d’apparence française, un homme portant un béret aperçu en train de siroter un expresso au bar de la salle peu avant le début du spectacle, a été confirmé comme étant Percussionniste américain/Goose porteur de cartes Jeff Arévalo.

Goose a pris la scène petite et exiguë moins d’une heure après l’heure prévue de la porte de 19h00 et a commencé avec une version enjouée de “Me & My Uncle”, une chanson popularisée par un autre groupe américain notable, le Mort reconnaissant. La première interprétation du groupe John Phillips-la chanson écrite dans 155 émissions (LTP 27/01/20) ne montrait aucune preuve de nervosité à l’étranger de la part de Goose ni de son équipe de production, le son était composé dans tous les coins et recoins et Andrew GoeddeLes lumières de la scène tourbillonnaient depuis la scène jusqu’aux plafonds bas du club pour l’ouverture enjouée.

Le groupe s’est lancé dans son premier jam européen au début des débats avec plus de 20 minutes d’exploration lente et mélodique de « All I Need » dans les deux slots, Goedde utilisant désormais un rideau de lumière arc-en-ciel devant le groupe avec un grand effet en tant que guitariste. Rick Mitarotonda exploré une variété de paysages sonores merveilleux et multi-instrumentiste Pierre Anspach patiemment martelé des accords sur son Nord en route vers le premier pic de lumière blanche de la nuit. Des versions serrées de « Mr. Action » et « Turbulence & The Night Rays » ont pris en sandwich « The Whales », la seule voix d’Anspach dans le cadre d’ouverture. Un « Drive » à double manette, propulsé par les guitares de Rick et Peter ainsi que par les rythmes sauvages de Ben Atkind et Arevalo, est passé à « Bob Don » avant de revenir à « Drive » pour clôturer le set.

Le groupe est revenu pour le deuxième set en un temps record – à peine seize minutes ! – avant que « Madhuvan » ne lance un set de quatre chansons riche en jam. Retrouvant rapidement ses marques, « Madhuvan » a exploré un espace sonore plus sombre rappelant un jam à l’espagnole qui se construisait progressivement derrière les bombes de basse tonitruantes de Trevor Weekz. “Red Bird” a suivi, la pièce s’est enveloppée de teintes appropriées tandis qu’une deuxième chanson consécutive de plus de 20 minutes s’ensuivait.

Saisir les opportunités, c’est l’essence même de la vie et que l’on soit sur scène ou dans le public, aucun d’entre nous n’oubliera jamais ce que c’était que d’être dans ce petit club parisien à cette époque et à ce lieu, ni ce qu’il a fallu pour y arriver. . Comme le suggèrent ses paroles – « Allez partout, ressentez tout » – « A Western Sun » résumait de manière poignante ce que nous ressentions tous.

Tout le monde a eu une dernière chance de chanter ses sentiments à pleins poumons alors que « The Empress Of Organos » terminait le set d’une heure précisément au couvre-feu de 10h30. Oh, quelle journée – ou deux semaines – pour vivre, en effet. Très bien !

La tournée Goose s’est poursuivie à Cologne samedi avant de se diriger vers Amsterdam mardi. abonnés à nugs.net peut accéder aux diffusions en direct gratuites de la tournée européenne en cours de Goose. Pour une liste complète des dates à venir, rendez-vous ici. Ci-dessous, découvrez des photos, des vidéos et une setlist complète de l’ouverture de la tournée Goose Europe à Paris.

Oie – « Tout ce dont j’ai besoin » – 03/11/23





[Video: Goldilox92

Oie – « Conduire » > « Bob Don » > « Conduire » – 3/11/23

[Video: spaceodyssee2000

Setlist [via elgoose.net]: Oie | Le Trabendo | Paris, France | 03/11/23

Premier set : Moi et mon oncle [1]Tout ce dont j’ai besoin [2]Mr. Action > Les baleines, les turbulences et les rayons nocturnes > Drive > Bob Don > Drive

Deuxième set : Madhuvan, Red Bird > A Western Sun, The Empress Of Organos

[1] John Phillips, popularisé par les Grateful Dead [2] Version lente et mélodique