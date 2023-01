"Voie à suivre désastreuse": Sena MP met en lumière les enregistrements manquants

Le chef du Shiv Sena et député de Rajya Sabha, Priyanka Chaturvedi, dans une lettre adressée au ministre de la Culture et du Tourisme de l’Union, G. Kishan Reddy, a demandé la préservation des archives de l’histoire documentée et la clarification de toute anomalie dans les Archives nationales de l’Inde (NIA).

Mme Chaturvedi a mentionné dans sa lettre qu’il n’y a pas de documents sur les guerres de 1962, 1965, 1971 et la révolution verte sous NIA.

Invoquant la nécessité d’améliorer la transparence, elle a souligné dans sa lettre qu’il devrait y avoir une facilité d’accès aux documents pour le grand public, les universitaires et les chercheurs.

Dans sa lettre, elle a déclaré: “Il doit y avoir une déclassification des informations d’importance historique en vertu de la loi de 1993 sur les archives publiques et une application libérale des législations coloniales telles que la loi de 1923 sur les secrets officiels”.

Mme Chaturvedi dans sa lettre suggère que le comité formé pour l’examen et l’étude de ces documents devrait être libre de tout contrôle bureaucratique en fonction de la sensibilité de la question.

Elle a souligné dans sa lettre que “si l’histoire n’est pas préservée et rendue plus accessible à ceux d’entre nous qui cherchent à la comprendre, la tendance à utiliser un passé imaginaire ou à répéter des erreurs oubliées sera la seule et plutôt désastreuse voie à suivre. “

