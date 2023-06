Voici votre premier aperçu EXCLUSIF de « Love & Marriage: Detroit »

Les téléspectateurs OWN découvriront une nouvelle ville, de nouveaux couples et un nouveau drame lorsque Amour et mariage : Détroit premières samedi et nous avons un premier aperçu EXCLUSIF.

Comme les amoureux de la Mariage d’amour la franchise rencontrera un nouveau groupe de membres et de dirigeants dynamiques de la communauté noire ayant des liens profonds avec la « ville de retour » le 24 juin à 21 h HE / PT.

Au cours de cette première, ils entendront le créateur de l’émission, natif de Detroit, Carlos King, qui détaille l’histoire du D qui prospérait auparavant dans la musique, le style, l’ambition et l’industrie automobile.

King note cependant que les temps difficiles ont frappé Detroit et que sa réputation estimée a changé. Au lieu de considérer la ville du Michigan comme une terre de prospérité, les gens se sont concentrés sur ses aspects négatifs.

Selon le super producteur et son casting #LAMD, cependant, les choses ont radicalement changé.

« Ce n’est pas l’ancien Detroit que vous connaissiez, c’est le nouveau Détroit », explique Kristina Bowman-Smith, membre de la distribution.

Inclus dans ce « nouveau Detroit » sont six nouveaux visages qui inviteront les téléspectateurs dans leurs mondes alors qu’ils s’efforcent d’offrir la meilleure vie possible à leurs familles dans cette communauté en convalescence.

Russel et Kolby Harris-Carlos King note que les deux ont l’air très attrayants à l’extérieur, mais le super producteur se demande si le couple qui « prie ensemble peut rester ensemble ».

Brandon et Kristina Bowman-Smith-Le couple puissant qui vit dans un penthouse surplombant Detroit pourrait s’effondrer après que Brandon ait partagé un secret avec sa femme.

« L’enfer se déchaîne », taquine Carlos King sur ce qui va arriver.

Anthony et le Dr LaToya Thompson—Le couple composé de deux dirigeants est apparemment dans une lutte de pouvoir. « Cela provoque un drame », dit King à propos des Thompsons potentiellement en désaccord.

Jetez un regard EXCLUSIF sur le froid ouvert pour Amour et mariage Détroit dessous.

Amour et mariage : Détroit premières le 24 juin à 21 h HE / PT sur OWN après un nouvel épisode de Amour et mariage : Huntsville à 20 h HE / PT.