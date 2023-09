Au Pendjab, un jeune homme a été poignardé à plusieurs reprises et jeté hors de sa maison, grièvement blessé, ses assassins disant à ses parents : « voici votre lion de fils ».

L’incident a eu lieu mardi à Dhilwan tehsil de Kapurthala et, bien que le père ait identifié le principal accusé, aucune arrestation n’a encore été effectuée. L’affaire a également déclenché une querelle politique, le chef de Shiromani Akali Dal, Sukhbir Singh Badal, affirmant que le « raj de la jungle » prévaut au Pendjab sous le gouvernement du parti Aam Aadmi dirigé par Bhagwant Mann.

Le jeune homme, Hardeep Singh alias Deepa, avait une dispute de longue date avec une autre personne de la région, Harpreet Singh alias Happy. Deepa et Happy avaient tous deux des plaintes déposées contre eux au poste de police de Dhilwan en relation avec le différend.

Dans sa plainte, le père de Deepa, Gurnam Singh, a déclaré que son fils ne vivait pas chez lui parce qu’il craignait d’être arrêté. Il est cependant rentré chez lui mardi soir, pour repartir avec son livret bancaire.

Vers 22h30, lui et sa femme entendent frapper à leur porte et, vu l’heure tardive, décident d’aller vérifier sur la terrasse. M. Singh a vu Happy et cinq autres hommes crier. « Votre fils a été tué. Son travail est terminé. Voici votre lion de fils », a déclaré Happy avant de se retourner et de partir avec ses assistants.

Lorsqu’ils ont ouvert la porte, ils ont vu Deepa allongé, grièvement blessé. Deepa leur a dit que Happy et ses hommes l’avaient poignardé avec des épées et kirpans. Il a été transporté à l’hôpital civil de Jalandhar, où il a été déclaré mort.

Le sous-inspecteur adjoint Kuldeep Singh du poste de police de Dhilwan, qui est l’officier chargé de l’enquête dans cette affaire, a déclaré : « De nombreuses affaires ont déjà été enregistrées au poste de police contre Happy et Deepa. Sur la base de la plainte du père, un cas de meurtre a été enregistré contre Happy et ses cinq associés inconnus. Nous effectuons des perquisitions pour les arrêter.

Faisant référence à Deepa comme un joueur de kabaddi, le président de Shiromani Akali Dal, Sukhbir Singh Badal, a déclaré qu’il était attristé d’apprendre le meurtre. Il a déclaré que l’intrépidité des meurtriers montre que le « raj de la jungle » prévaut au Pendjab, et a appelé le ministre en chef Bhagwant Mann à démissionner.

« Choqué d’apprendre le meurtre brutal d’un jeune joueur de Kabaddi au village Dhilwan à Kapurthala. Voyez le niveau d’intrépidité des meurtriers ; ils ont frappé à la porte et ont dit aux parents : ‘Aah maar ditta tuhada Sher putt’ (nous avons tué votre lion de fils) », a déclaré M. Badal dans un message sur X, anciennement Twitter.

– Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) 22 septembre 2023

« Ce n’est pas un incident isolé. C’est un Jungle Raj complet qui prévaut au Pendjab, où les meurtres, le pillage, les vols à l’arraché et les vols deviennent une affaire quotidienne. C’est un fait avéré que @BhagwantMann est incapable de gérer la situation. Il devrait démissionner sans plus tarder », a-t-il ajouté.