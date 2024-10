Voici votre guide des maladies saisonnières sur les virus respiratoires et leurs symptômes

L’automne est là et avec lui vient la saison du rhume et de la grippe. Voici ce qu’il faut savoir. (Getty Images) (nito100 via Getty Images)

La rentrée scolaire, c’est aussi le retour de toutes ces maladies saisonnières que l’on connaît et ne le faites pas amour. Alors, quelle sera l’ampleur des virus respiratoires cet automne ? Voici votre guide sur ce à quoi vous attendre en matière de grippe, de rhume, de COVID-19 et plus encore, y compris les symptômes et les options de traitement.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder directement à une certaine maladie automnale :

Grippe

Symptômes

Maux de gorge, nez qui coule ou bouché et toux sont autant de symptômes que la grippe (ou grippe) partage avec d’autres virus respiratoires. Mais tu sauras que c’est la grippe si la maladie vous frappe tous d’un coup (au lieu que les symptômes apparaissent progressivement, comme c’est le cas avec un rhume.) Vous êtes également plus susceptible de ressentir de la fièvre, une fatigue extrême et des douleurs musculaires avec la grippe, ce qui n’est pas aussi courant avec un rhume.

À quoi ressemblent les prévisions d’automne

Le données de surveillance les plus récentes des Centres de contrôle et de prévention des maladies montre très peu d’activité grippale jusqu’à présent cette saison. Lors d’une conférence de presse tenue par Johns Hopkins le 2 octobre, Andrew Pekoszprofesseur à l’école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, a déclaré que nous devrions nous attendre à voir des cas de grippe vers novembre.

Et lors d’une conférence annuelle organisée par le CDC et la Fondation nationale pour les maladies infectieuses le 25 septembre, la directrice du CDC, le Dr Mandy Cohen, a déclaré qu’elle s’attend à ce que ce soit une saison grippale « typique », c’est-à-dire similaire à celle de l’année dernière. Pourtant, même une saison typique peut entraîner de nombreuses hospitalisations et décès.

« La grippe peut tuer entre 25 000 et parfois 50 000 personnes chaque année aux États-Unis », a déclaré Pekosz. « Nous nous concentrons souvent sur les personnes de plus de 65 ans comme étant particulièrement vulnérables à une grippe grave, mais les enfants sont également vulnérables à une mort grave, comme le montrent les chiffres de l’année dernière. »

Lors de la saison 2023-2024, il y a eu 200 décès pédiatriques liés à la grippe – battant le précédent record de 199 décès au cours de la saison 2019-2020.

Que pouvez-vous faire à ce sujet

Toute personne âgée de 6 mois et plus est éligible au vaccin contre la grippe, qui est reformulé chaque année pour mieux combattre la souche grippale qui circule cette saison-là.

Dr Démétre Daskalakisdirecteur du Centre national d’immunisation et des maladies respiratoires, a déclaré lors de la conférence du 25 septembre que, sur la base de l’activité grippale dans l’hémisphère sud (qui a connu sa saison grippale au printemps et en été), le vaccin antigrippal de cette année devrait être un bon correspondre aux souches de grippe les plus susceptibles de frapper.

Le vaccin contre la grippe peut réduire vos chances de contracter le virus, mais plus important encore, il réduit le risque de complications graves si vous tombez malade. Environ 80 % des enfants décédés de la grippe l’année dernière n’avaient pas été complètement vaccinés contre la grippe.

Il est sécuritaire de vous faire vacciner contre la grippe et contre la COVID en même temps, si vous le souhaitez, et dans le même bras ou dans des bras différents. En septembre, la Food and Drug Administration a également autorisé un vaccin contre la grippe en spray nasal qui peut être auto-administré à la maison, bien que le fabricant affirme qu’il ne sera pas disponible avant la prochaine saison grippale.

Si vous tombez malade, un test rapide à domicile ou un test effectué par votre médecin peut confirmer si vous avez la grippe ou autre chose. Le 7 octobre, la FDA a autorisé le premier test combiné en vente libre pour la grippe et le COVID-19 à domicile en dehors d’une autorisation d’utilisation d’urgence, qui peut détecter le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19) et la grippe A et B (les virus qui causent la grippe) .

Les médicaments antiviraux, qui peuvent réduire la gravité et la durée de la maladie, sont également disponibles pour ceux qui sont très malades ou qui présentent un risque plus élevé de complications liées à la grippe.

COVID 19

Symptômes

COVID-19 souvent partage beaucoup des mêmes symptômes comme la grippe, y compris le nez bouché ou qui coule, le mal de gorge, la toux, les douleurs musculaires, la fatigue et la fièvre ou les frissons. Mais contrairement à la grippe, les symptômes du COVID peuvent apparaître progressivement et s’aggraver progressivement ; et vous pourriez ressentir une nouvelle perte de goût ou d’odorat, ce qui n’est pas courant avec la grippe.

À quoi ressemblent les prévisions d’automne

Cela devrait être un Chute « typique » du COVID-19ce qui signifie similaire à l’année dernière. Mais contrairement aux autres virus respiratoires, ce qui distingue le COVID est sa tendance à défier les comportements saisonniers ; alors que la grippe et le rhume étaient, pour la plupart, couché bas pendant les mois les plus chauds, il y avait un augmentation estivale des cas de COVID.

Pekosz a déclaré que le grand nombre de cas de COVID en été pourrait signifier une augmentation légèrement plus faible au début de l’automne et en hiver, car les personnes infectées en été peuvent avoir une immunité qui dure jusqu’à quelques mois.

Jusqu’à présent, Surveillance du CDC ne montre pas beaucoup d’activité COVID, même si elle devrait reprendre cet automne et cet hiver. Cohen a déclaré que dans l’ensemble, nous constatons moins d’hospitalisations et de décès dus au COVID-19, probablement grâce aux vaccins et aux infections antérieures renforçant notre immunité contre le virus.

« Mais si vous me demandez de classer le COVID à côté de la grippe, le COVID cause toujours plus d’hospitalisations et de décès que la grippe », a déclaré Cohen.

Que pouvez-vous faire à ce sujet

Toute personne âgée de 6 mois et plus est éligible à un vaccin COVID-19 mis à jour — qui, comme le vaccin contre la grippe, est reformulé chaque automne. Pekosz a déclaré que les vaccins COVID de cette saison devraient être « assez bons ».

« Ils ne correspondent jamais parfaitement parce que le choix de la souche vaccinale est fait en juin, et même si le vaccin ne change pas, le virus continue de se répliquer, de muter et de changer », a déclaré Pekosz. « Mais pour la plupart, les variantes en circulation actuellement correspondent bien au vaccin contre la COVID-19. »

Les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes souffrant de pathologies préexistantes et les personnes immunodéprimées sont particulièrement encouragées à se faire vacciner. Les femmes qui se font vacciner pendant leur grossesse transmettent également cette immunité à leur bébé pendant les premiers mois de leur vie. Daskalakis a déclaré que plus de 95 % des adultes hospitalisés l’année dernière avec le COVID-19 n’avaient pas de vaccin COVID mis à jour. Ainsi, même si vous pouvez encore contracter le COVID, le vaccin peut vous aider à éviter des conséquences plus graves du virus.

Si vous tombez malade, il y a des antiviraux disponible qui peut traiter le COVID léger à modéré chez les personnes qui pourraient autrement devenir très malades. Il existe également des tests gratuits (disponible pour commander en ligne ici) qui peut vous aider à déterminer si vous avez le COVID ou autre chose.

Rhume

Symptômes

Le rhume partage souvent de nombreux symptômes associés au COVID-19 ou à la grippe, mais a tendance à être beaucoup plus léger. Vous pouvez avoir le nez qui coule ou une congestion, des éternuements, un mal de gorge, de la toux, de légères courbatures et éventuellement une légère fièvre.

Contrairement à la grippe, les symptômes du rhume ont tendance à apparaître progressivement, atteignant leur maximum environ deux à trois jours après l’infection.

À quoi ressemblent les prévisions d’automne

Vous pouvez attraper un rhume à tout moment de l’année, mais ils sont particulièrement fréquents en automne et en hiver, car les gens sont plus susceptibles de se rassembler à l’intérieur, ce qui facilite la propagation du rhume, et parce que l’humidité est plus faible. assèche les voies nasalesnous rendant plus vulnérables.

Il existe plus de 200 virus respiratoires qui peuvent provoquer des rhumes, les rhinovirus étant les plus courants aux États-Unis. D’après le CDCles adultes ont en moyenne deux à trois rhumes chaque année – et les enfants en ont encore plus.

Que pouvez-vous faire à ce sujet

Il n’existe actuellement aucun vaccin, antiviral ou traitement spécial contre le rhume, le mieux est donc de prendre soin de vous et de vos symptômes jusqu’à ce que le rhume passe. Buvez beaucoup de liquides comme de l’eau, du jus, de la soupe ou du bouillon, et reposez-vous suffisamment. Décongestionnants en vente libre ou les antihistaminiques peuvent soulager les symptômes nasaux, et les analgésiques comme l’acétaminophène (Tylenol) ou l’ibuprofène (Advil) peuvent soulager les douleurs musculaires.

VRS

Symptômes

Premiers symptômes du virus respiratoire syncytial, ou VRSpeut ressembler à un rhume, notamment des éternuements, un écoulement nasal, de la fièvre et de la toux. Mais un «aboiements ou toux sifflante » peut être l’un des premiers signes d’une infection plus grave, et chez les jeunes nourrissons, les seuls signes Il peut s’agir d’irritabilité, d’une diminution de l’activité ou de difficultés respiratoires.

À quoi ressemblent les prévisions d’automne

Les experts anticipent une saison « typique » du VRS. Dr Flor Muñozprofesseur agrégé de pédiatrie et de maladies infectieuses au Baylor College of Medicine, a déclaré lors de la conférence du CDC du 25 septembre que nous devrions nous attendre à ce que davantage de cas de VRS commencent au cours du mois d’octobre, avec des cas culminant généralement en décembre et janvier.

Même si la plupart des cas de VRS disparaissent d’eux-mêmes, le virus peut être dangereux pour les personnes âgées et les très jeunes enfants et constitue la principale cause d’hospitalisation chez les nourrissons. selon l’American Lung Association.

Daskalakis a déclaré que jusqu’à 160 000 personnes âgées sont hospitalisées chaque année pour le VRS, ce qui se traduit par 6 000 à 10 000 décès liés au VRS par an chez les personnes de plus de 65 ans.

Que pouvez-vous faire à ce sujet

Pour les femmes enceintes, un Vaccin contre le VRS administré entre les semaines 32 et 36 de la grossesse peut protéger le bébé pendant les six premiers mois de sa vie (lorsque le bébé présente le risque le plus élevé de VRS grave). Pour les bébés dont les mères n’ont pas reçu de vaccin contre le VRS, les anticorps anti-VRS administrés avant l’âge de 8 mois peuvent offrir une protection contre une maladie plus grave à cause du VRS.

Le CDC recommande également le vaccin contre le VRS pour tous les adultes âgés de 75 ans et plus, ainsi que pour les adultes âgés de 60 à 74 ans qui présentent un risque plus élevé de contracter le VRS grave, y compris ceux qui souffrent de maladies préexistantes comme le diabète ou l’obésité, une maladie cardiaque ou pulmonaire, un système immunitaire affaibli ou les patients vivant dans maisons de retraite.

Aucun antiviral n’est systématiquement recommandé contre le VRS, mais le CDC dit que vous devriez le faire. appelle ton médecin si vous « avez des difficultés à respirer, ne buvez pas suffisamment de liquides ou si vos symptômes s’aggravent ». Sinon, vous pouvez soulager les symptômes à la maison avec des médicaments en vente libre comme l’acétaminophène ou l’ibuprofène contre la fièvre ou les courbatures. Le VRS devrait se résoudre de lui-même en se reposant suffisamment et en buvant beaucoup de liquides.

Allergies d’automne

Symptômes

D’accord, alors allergies saisonnières ne sont pas un virus, mais ils méritent d’être notés car ils font des ravages sur notre système respiratoire – et, en apparence, ont beaucoup en commun avec d’autres maladies automnales.

Et non, les allergies saisonnières ne surviennent pas seulement au printemps. Allergies d’automne sont un problème courant et les signes révélateurs comprennent des démangeaisons, des larmoiements, un nez qui coule et des éternuements. Contrairement aux virus respiratoires, vous ne ressentirez pas de fièvre accompagnée d’allergies et les symptômes ont tendance à persister pendant des semaines ou des mois.

À quoi ressemblent les prévisions d’automne

Le pollen de l’ambroisie est la cause la plus courante des allergies automnales. L’ambroisie, une plante sauvage, fleurit et libère du pollen qui persiste de la fin de l’été jusqu’au début de l’hiver, ou lors des « premières gelées de l’année », selon un expert. dit aujourd’hui.

D’autres plantes, notamment le buisson ardent, le gramite, le chénopode blanc, l’amarante, l’armoise, l’armoise, le tumbleweed et le chardon de Russie, peuvent également déclencher des allergies à l’automne.

Et si vous avez l’impression que vos allergies persistent plus que d’habitude, c’est parce que la saison des allergies s’allonge en fait. Le changement climatique signifie des journées plus chaudes, ce qui entraîne une saison des allergies plus précoce et plus grave.

Que pouvez-vous faire à ce sujet

Il y en a plein options en vente libre disponibles pour les allergies saisonnières, y compris les sprays nasaux antihistaminiques, les sprays salins et les sprays stéroïdes, ou les antihistaminiques oraux comme la fexofénadine et la cétirizine (qui ne vous rendront pas somnolent comme les antihistaminiques dits de première génération comme la diphenhydramine).

Des experts aussi recommande d’éviter certains remèdes maison contre les allergies, tels que les humidificateurs, les suppléments et les huiles essentielles. Selon ce à quoi vous êtes allergique, certaines de ces solutions potentielles peuvent en fait aggraver vos symptômes d’allergie.