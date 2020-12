La saison de Noël est là, tout comme l’hiver, mais ne laissez pas ce dernier gêner vos déclarations de mode pour le premier. La mode est assez subjective et est une extension de votre personnalité, tout comme la gamme d’options parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Que vous soyez quelqu’un qui braverait le froid pour porter cette robe à paillettes ou que vous soyez une personne privilégiant le confort qui opterait pour un manteau chaud, le marché de la mode a tout pour tout le monde. Voyons comment vous pouvez réussir votre jeu de style pendant cette période des fêtes, même si cela signifie assister à une fête via Zoom meeting.

Pour le type amusant

Si vous êtes quelqu’un qui veut que votre tenue ressemble littéralement à un arbre de Noël, opter pour une robe à paillettes ou une robe en velours brillant serait une excellente option. Voici quelques options parmi lesquelles choisir:

Pour accessoiriser votre look à la mode et amusant, vous pouvez opter pour des baskets dorées et argentées qui feront sûrement une déclaration.

Pour le chic

Si vous aimez les pièces de mode classiques, optez peut-être pour une tenue monochrome subtile comme une jupe et un pull, ce serait parfait pour vous.

Associez votre tenue à un sac à bandoulière et à une paire de simples talons ou bottes et vous êtes prêt à devenir la personne classique de la fête de Noël.

Pour le « confort d’abord »

Si vous recherchez avant tout le confort, cela ne signifie pas que vous devrez vous démoder. Vous pouvez opter pour de grands manteaux d’hiver et des pantalons amples en dessous. Pour vous inspirer, jetez un œil à la couverture de l’album Evermore de Taylor Swift. Taylor porte une création Stella McCartney, une pièce durable de leur collection en édition limitée 23 Old Bond Street.

Une autre façon de rester confortable et à la mode est de porter une veste en fausse fourrure sur un col roulé et un pantalon.

Pour les amoureux du néon

Si vous êtes amoureux de la tendance néon, optez pour ces tenues qui iront le mieux pour les fêtes de fin d’année.

Pour les amoureux de l’imprimé floral

Si vous souhaitez conquérir le temps hivernal avec des imprimés floraux aux couleurs vives, voici votre inspiration.

Comment comptez-vous sonner à Noël cette année?