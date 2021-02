À l’approche de la Saint-Valentin, la romance est dans l’air et sur les plateformes OTT également. Des histoires d’amour new-age à la saga déchirante, de nombreux titres romantiques sont attendus.

Voici les titres sortis vers le 14 février, qui promettent de vous emmener dans une balade pleine d’émotion.

À tous les garçons: toujours et pour toujours

Le dernier film de la franchise romantique, To All The Boys, sortira le 12 février. La franchise mettant en vedette Noah Centineo et Lana Condor est basée sur la trilogie à succès de Jenny Han sur les enchevêtrements romantiques de la lycéenne Lara Jean. La dernière partie montre Lara Jean de Condor se préparant à la fin du lycée, alors qu’elle réinvente la vie avec sa famille, ses amis et Peter (joué par Centineo) après l’obtention du diplôme. Le film sortira sur Netflix.

La vie dans un an

Le film suit Daryn, 17 ans, qui découvre que sa petite amie est en train de mourir. Il entreprend de lui donner la joie de toute une vie au cours de la dernière année qu’elle a quittée. Réalisé par Mitja Okorn et écrit par Jeffrey Addiss et Will Matthews, le film met en vedette Jayden Smith, Cara Delevingne, Cuba Gooding Jr.et Nia Long. Il sortira sur Amazon Prime Video le 14 février.

La carte des petites choses parfaites

La comédie romantique de science-fiction suit l’histoire de deux adolescents qui sont coincés dans une boucle sans fin et tombent amoureux l’un de l’autre. Il met en vedette Kyle Allen et Kathryn Newton. Il sortira sur Amazon Prime Video le 12 février.

Le grand jour

La série Netflix suit six couples fiancés alors qu’ils planifient leurs somptueux mariages de rêve. La série promet toutes les réjouissances, la danse et les émotions, tout en jetant un regard sur l’industrie du mariage de plusieurs milliards de dollars en Inde. Il sortira le 14 février.

Namaste Wahala

Le film indo-nigérian raconte une romance interraciale avec un hoquet humoristique et déchirant. Réalisé par Hamisha Daryani Ahuja, le film met en vedette Ruslaan Mumtaz et Ini Dima-Okojie. Il sortira le jour de la Saint-Valentin sur Netflix.

Auberge de filles

De la romance à la complexité des relations, la série explorera la vie quotidienne de quatre étudiants, alors qu’ils se réunissent pour faire face à leurs propres problèmes personnels. Le spectacle met en vedette Srishti Shrivastava, Shreya Mehta, Ahsaas Channa, Parul Gulati et Simran Natekar en tête. Il sortira sur SonyLIV le 19 février.

Crashh

La série raconte l’histoire de quatre frères et sœurs, qui ont été séparés très jeunes après la mort de leurs parents dans un horrible accident. C’est une histoire comment leurs vies sont interconnectées. Le spectacle met en vedette les acteurs Aditi Sharma, Anushka Sen, Zain Imam, Kunj Anand et Rohan Mehra. Il sortira le 14 février sur Alt Balaji et Zee5.