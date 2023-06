Voici votre chance d’obtenir à nouveau un pli pixel en « porcelaine »

La semaine dernière, nous avons jeté un regard neuf sur la situation des précommandes pour le Pixel Fold et avons découvert qu’il allait falloir beaucoup de temps avant que les nouvelles commandes ne soient exécutées. Si vous n’aviez pas passé une précommande anticipée, vous alliez attendre un certain temps pour obtenir le premier pliable de Google, peut-être en août.

Nous avons une mise à jour sur la situation du Pixel Fold aujourd’hui ! Et en fait, c’est une semi-bonne nouvelle pour ceux qui voulaient un modèle en porcelaine qui souhaitaient également obtenir ce bonus Pixel Watch gratuit.

Lorsque nous avons partagé des informations la semaine dernière, nous vous avons dit que la version Porcelaine du Pixel Fold était complètement épuisée et que les précommandes étaient fermées. À l’époque, le modèle Obsidian était toujours disponible dans les configurations de 256 Go et 512 Go, avec des estimations d’expédition de juillet et août, respectivement.

Aujourd’hui, le modèle Porcelain est de retour ouvert aux précommandes avec 256 Go de stockage. Malheureusement, vous ne recevrez peut-être pas cette précommande avant août, mais vous pouvez la précommander à nouveau. Les versions Obsidian sont toujours disponibles, mais les estimations d’expédition ont baissé et se sont également améliorées. Vous trouverez ci-dessous les heures de livraison actuelles pour tous les modèles Pixel Fold :

Pixel Fold (Porcelaine, 256 Go) : Livré du 2 août au 10 août à 97219

: Livré du 2 août au 10 août à 97219 Pixel Fold (Obsidienne, 256 Go) : Livré du 19 juil. au 27 juil. à 97219

: Livré du 19 juil. au 27 juil. à 97219 Pixel Fold (Obsidienne, 512 Go): Livré du 2 août au 10 août à 97219

Pour rappel, le Pixel Fold est officiellement lancé fin juin, donc certaines de ces unités n’apparaîtront pas avant un mois et demi après cela. Même si ce n’est pas la fin du monde, c’est long à attendre. Si vous préférez obtenir votre appareil plus tôt, il est possible que certains détaillants en obtiennent, et vous aurez également des versions de transporteur. Verizon s’est déjà engagé à avoir des appareils le 27 juin.

Lien de précommande Google Store