Voici votre chance d’expliquer pourquoi vous méritez des billets pour Taylor Swift – Kelowna News

Photo de : BANG Showbiz

Un couple de Kelowna offre deux billets premium pour l’un des concerts de Taylor Swift à Toronto en novembre.

Tout ce que vous avez à faire est de les convaincre que vous êtes celui qui mérite d’y aller.

Dan et Renee Martell ont mis la main sur quatre billets pour le concert de Swift au Rogers Centre de Toronto le 16 novembre. Ils vont utiliser deux des billets et offriront les deux autres ducats, ainsi qu’un voyage tous frais payés. , au gagnant de leur concours.

« Notre objectif est d’élever quelqu’un qui en a vraiment besoin, qu’il s’agisse d’un duo mère-fille ou d’une personne confrontée à des défis », a déclaré Dan Martell dans un communiqué de presse. « La musique a le pouvoir d’inspirer et de connecter les gens, et nous voulons faire du rêve de quelqu’un de voir Taylor Swift vivre une réalité. »

Les résidents de l’Okanagan âgés de 18 ans ou plus peuvent se proposer eux-mêmes ou présenter une autre candidature Swiftie méritante en soumettant un formulaire de candidature, comprenant une vidéo d’une minute expliquant pourquoi eux ou leur candidat devraient gagner. Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 16 octobre à 23 h 59.

Dan Martell est l’auteur à succès de Buy Back Your Time et se présente comme le coach exécutif n°1 pour les PDG de logiciels dans le monde. Il est également le fondateur de Martell Ventures. Renée Martell est une entrepreneure primée, un investisseur providentiel, une auteure, une conférencière et la fondatrice de We Wild Women, une agence de relations publiques qui a révolutionné la façon dont les entreprises dirigées par des femmes brillent sous les projecteurs des médias.

« Ce cadeau est bien plus qu’un simple concert », a déclaré Renée Warren. « Il s’agit de créer des souvenirs durables, d’encourager la générosité au sein de notre communauté et d’inspirer les autres à créer de la magie à leur manière. Nous sommes ravis de rencontrer les gagnants et de partager l’enthousiasme alors qu’ils vivent ce week-end inoubliable.

Le gagnant recevra deux sièges VIP pour le concert, un dîner pré-concert avec les Martell, un billet d’avion aller-retour pour deux personnes de l’Okanagan à Toronto, deux nuits d’hébergement dans un hôtel de Toronto, ainsi que des photos et des vidéos professionnelles pour commémorer le concert. expérience.

Pour en savoir plus ou pour participer au concours, visitez ici.