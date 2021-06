Voici vos prévisions et comment vous préparer

La saison des ouragans de six mois dure du 1er juin au 30 novembre.

Le gouvernement fédéral s’attend à une autre saison active des ouragans dans l’Atlantique cette année, avec la formation de jusqu’à 10 ouragans.

Le National Weather Service dit qu’il est temps de se préparer à un ouragan.

Il est de retour.

La saison des ouragans de l’Atlantique 2021 de six mois a commencé mardi. Heureusement, tout est calme dans l’océan Atlantique, la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique, et il n’y a aucune tempête en vue pendant au moins les cinq prochains jours, a déclaré le National Hurricane Center.

Comme au cours des dernières années, la saison a pris une longueur d’avance : la tempête tropicale Ana s’est formée le 22 mai, tournant sans danger dans l’Atlantique pendant environ deux jours avant de s’éteindre.

Le prochain nom de tempête est Bill, suivi de Claudette, Danny et Elsa. La saison des ouragans dans l’Atlantique 2021 se termine officiellement le 30 novembre.

La saison des ouragans du Pacifique Est a officiellement commencé le 15 mai. Deux tempêtes s’y sont formées : Andres et Blanca.

Quelles sont les prévisions pour 2021 ?

Le gouvernement fédéral s’attend à une autre saison active des ouragans dans l’Atlantique cette année : jusqu’à 10 ouragans pourraient se former, ont déclaré le mois dernier les prévisionnistes de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Une saison moyenne voit sept ouragans.

Les météorologues de la Colorado State University, parmi les meilleurs prévisionnistes des ouragans du pays, ont prédit que huit ouragans se formeraient.

The Weather Channel et AccuWeather ont également prédit une saison des ouragans plus chargée que d’habitude.

Si les prévisions s’avèrent exactes, ce serait la sixième saison consécutive avec une activité supérieure à la moyenne.

Ce que vous devez faire pour vous préparer

Le National Weather Service a déclaré que le moment de se préparer à un ouragan est maintenant, lorsque vous avez le temps et que vous n’êtes pas sous la pression d’une tempête qui approche. Voici quelques conseils pour vous équiper pour la saison :

Tout d’abord, découvrez si vous habitez dans une zone d’évacuation des ouragans. Si vous le faites, prévoyez où vous iriez et comment vous y arriveriez.

Vous aurez besoin de fournitures, non seulement pour traverser la tempête, mais pour les conséquences potentiellement longues. Ayez suffisamment de nourriture non périssable, d’eau et de médicaments pour que chaque personne de votre famille dure au moins trois jours. L’électricité et l’eau pourraient être coupées pendant au moins aussi longtemps. Vous aurez besoin d’argent supplémentaire, d’une radio à piles et de lampes de poche. Vous aurez peut-être besoin d’une manivelle portable ou d’un chargeur USB à énergie solaire pour vos téléphones portables.

Appelez votre compagnie d’assurance ou votre agent et demandez un examen d’assurance pour vous assurer que vous avez suffisamment d’assurance habitation pour réparer ou même remplacer votre maison. N’oubliez pas la couverture de votre voiture ou de votre bateau. N’oubliez pas que l’assurance habitation standard ne couvre pas les inondations.

Si vous prévoyez de traverser la tempête dans votre maison, assurez-vous qu’elle est en bon état et conforme aux spécifications du code du bâtiment local en cas d’ouragan. De nombreuses rénovations ne sont pas aussi coûteuses ou chronophages que vous ne le pensez. Ayez les bons panneaux de contreplaqué, d’acier ou d’aluminium pour recouvrir les fenêtres et les portes.

Que s’est-il passé l’année dernière ?

Il y a eu un record de 30 tempêtes nommées l’année dernière, dont 14 ouragans et sept classés comme ouragans majeurs (avec des vents soutenus d’au moins 111 mph). Il y avait tellement de tempêtes que l’alphabet grec a dû être utilisé pour nommer toutes les tempêtes pour la deuxième fois seulement.

Ce fut la cinquième saison la plus coûteuse jamais enregistrée; les dommages ont été estimés à plus de 50 milliards de dollars, selon la NOAA.

Laura a été l’ouragan le plus meurtrier de la saison aux États-Unis. La tempête a tué au moins 40 personnes après avoir rugi en Louisiane le 27 août avec des vents de 150 mph. C’était le plus destructeur, causant au moins 14 milliards de dollars de dégâts aux États-Unis.

Contribution : Cheryl McCloud, Florida Today