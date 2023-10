Le Orchestre des joueurs de chambre de FalmouthLes concerts d’automne de , dirigés par le chef invité et pianiste vedette Andrew Jonathan Welch, auront lieu les 4 et 5 novembre.

Le programme comprend l’Ouverture n°2 en ré mineur de Émilie MayerVariations Symphoniques de César Franck et la Symphonie n°1 de Beethoven.

Welch va jouer lui-même les Variations symphoniques de César Franck, le piano solo, tout en dirigeant également l’orchestre depuis le banc de piano, a déclaré Mélanie Hayn, présidente du conseil d’administration de l’orchestre. “Nous travaillons avec lui là-dessus depuis cinq ou six semaines. Normalement, en tant qu’orchestre, en particulier un orchestre communautaire, vous ne travaillez avec votre soliste que pendant peut-être une répétition avant le concert, donc en travaillant avec lui pendant plus d’un mois. , nous avons vraiment eu un aperçu de la pièce que nous n’aurions pas pu avoir autrement, ce qui a été vraiment merveilleux. “

Le spectacle aura lieu à 15 heures les deux jours à l’église méthodiste unie John Wesley, au 270 Gifford St. à Falmouth. Un don de 20 $ est recommandé pour les adultes et les étudiants sont gratuits. Les billets sont disponibles à la porte.

“Je pense qu’ils passeront un bon après-midi de musique classique avec de la nouvelle musique et des favoris familiers”, a déclaré Hayn.

Autres meilleurs paris cette semaine sur Cape Cod

Apprenez-en davantage sur la relation de JFK avec Robert Frost lors d’une projection spéciale de « JFK : The Last Speech »

Le musée John F. Kennedy de Hyannis organise une projection spéciale de « JFK : The Last Speech » le 2 novembre.

Le film plonge profondément dans la relation entre le président Kennedy et le poète Robert Frost, en soulignant le dernier discours prononcé par Kennedy, quelques semaines avant son assassinat, axé sur Frost.

Avant la projection, les producteurs exécutifs Neil et Judy Bicknell animera une conférence autour du film. La projection aura lieu au Scudder Center du musée, suivie d’un dîner, d’une discussion et d’une dédicace au Alberto’s Ristorante au 360 Main St.

L’événement aura lieu à 17 heures le 2 novembre au John F. Kennedy Hyannis Museum, 397 Main St. Les billets coûtent 5 $ par personne pour le film, 55 $ par personne pour le dîner et le film et peuvent être achetés en ligne à JFKHyannisMuseum.org/events/ ou en appelant le 508-790-3077.

Regardez un film sur Main Street avec le Hyannis Film Festival

Pour leur troisième événement “Movies on Main”, le Festival du film de Hyannis projette huit films sur trois jours axés sur les individus neurodivergents.

“C’est tout à fait logique car ici à Cape Cod, nous avons tous ces groupes… pour les personnes atteintes de neurodivergent problèmes,” Bill Ferralldirecteur général du Hyannis Film Festival, a déclaré.

Travaillant avec des organisations locales telles que Cape Abilities et Cape Cod Film Collaborative et des groupes étrangers et nationaux comme Best Buddies et RealAbilities – le principal distributeur de l’événement – ​​le festival vise à montrer des films qui se concentrent sur les personnes neurodivergentes en tant que personnes. plutôt que comme des personnifications de leurs handicaps.

“Je ne voulais pas que les gens pensent qu’il s’agit d’un examen clinique de ces choses, de ces sujets, car c’est loin d’être le cas”, a déclaré Ferrall. “Ce sont des films vraiment amusants, optimistes – pour la plupart amusants (et) optimistes – ou des films touchants et tristes qui ont des personnages neurodivergents en tête.”

“Movies on Main” débutera à 20 heures le 3 novembre avec la projection de “Champions”, une comédie légère mettant en vedette Woody Harrelson qui incarne un ancien entraîneur opprimé de basket-ball d’une ligue mineure chargé d’entraîner une équipe de joueurs ayant une déficience intellectuelle. . James David Keith, qui joue Benny dans le film, sera présent à la projection.

À partir de là, “Jasmine is a Star”, un film sur Jasmine, une jeune fille de 16 ans atteinte d’albinisme qui rêve de devenir mannequin, débutera le deuxième jour à midi le 4 novembre, suivi de “Being Robin”, à 14 heures. “Capturing the Killer Nurse” à 16h et “Unidentified Objects” à 19h. Questions-réponses avec Roger Kabler, la star de “Being Robin” et Charles Graeber, auteur de “The Good Nurse”, le livre qui a inspiré “Capturing the Killer Nurse”, aura lieu après leurs projections respectives.

Le 5 novembre, “She Sings to Birds”, le dernier long métrage de Must See Pictures Tokyo, débutera la programmation de dimanche à midi, suivi de “Women Talking” à 14h et “OKAY! The ASD Band” à 18h. Tony L’actrice primée Judith Ivey, l’une des stars de “Women Talking”, animera une séance de questions-réponses après la projection.

Les billets pour “Movies on Main” coûtent 15 $ par projection ou 100 $ pour un laissez-passer de donateur le week-end. Ils peuvent être achetés en ligne sur www.hyannisfilmfestival.com/. “Movies on Main” aura lieu au 529 Main St. à Hyannis.

Apprenez-en davantage sur la santé des sources d’eau d’Outer Cape à la bibliothèque publique de Truro.

Le Comité d’action climatique de Truro revient à la bibliothèque publique de Truro pour lancer sa programmation éducative mensuelle avec « Outer Cape Water Sources ».

“Outer Cape Water Sources” est la première partie d’une série en trois parties axée sur les plans d’eau d’Outer Cape. Panélistes — Emily Beebe, agente de santé et de conservation du bureau de santé et de conservation de Truro, Sophia Fox, écologiste aquatique au Cape Cod National Seashore, Andrew Gottlieb, directeur exécutif de l’Association to Preserve Cape Cod, et Tara Nye Lewis, responsable de l’eau. analyste des ressources à la Commission de Cape Cod – discutera de la santé globale des plans d’eau de l’Outer Cape et de l’impact du changement climatique et du développement du logement sur eux.

La discussion aura lieu à 18 heures le 9 novembre à la bibliothèque publique de Truro, au 7 Standish Way à North Truro.

Rejoignez l’auteur Judy Rakowsy pour une conférence à la congrégation juive de Falmouth

La Congrégation juive de Falmouth accueille Judy Rakowsky, auteur de « Juifs dans le jardin : un survivant de l’Holocauste, le sort de sa famille et l’histoire secrète de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale », pour une conférence gratuite le 6 novembre.

Journaliste primé, Rakwosky est devenu célèbre en travaillant pour le Boston Globe, le Providence Journal et People Magazine, couvrant des sujets allant du crime organisé aux problèmes de sécurité après le 11 septembre et au harcèlement en ligne dont souffrent les adolescents. Son dernier livre, “Juifs dans le jardin”, suit le voyage de sa famille qui découvre ce qui est arrivé à ses proches qui ont tenté de se cacher en Pologne pendant l’Holocauste.

La conférence sera animée par Jeremy Eichler, critique de musique classique du Boston Globe, et aura lieu le 6 novembre à 19 heures au centre communautaire Blanche & Joel D. Seifer de la congrégation juive de Falmouth, au 7 Hatchville Road à East Falmouth. La librairie Eight Cousins ​​organisera des ventes de livres sur « Les Juifs dans le jardin » lors de l’événement.

La participation à l’événement est gratuite mais les réservations à l’avance sont obligatoires. Pour réserver votre place, inscrivez-vous en ligne sur www.falmouthjewish.org/ ou envoyez un e-mail à [email protected].

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la jeune entreprise de Cape Rep

La jeune entreprise du Cap Rep est désormais ouverte aux inscriptions. Au cours d’un programme de huit semaines, les acteurs apprendront les tenants et les aboutissants du théâtre professionnel en participant à un processus rigoureux de répétition et de performance dirigé par Maura Hanlon, directrice artistique associée de Cape Rep, et enseigné par Hanlon et d’autres membres du théâtre et invités. chorégraphes et designers.

Tout au long du programme, les étudiants auront la chance de se familiariser avec les disciplines du théâtre telles que le jeu d’acteur, la mise en scène, l’improvisation et la préparation aux auditions. Les performances passées présentées par la Young Company incluent « Macbeth » et « Winter’s Tale ».

La Cape Rep’s Young Company est ouverte aux élèves de la 8e année au lycée et la participation est gratuite. Les inscriptions sont actuellement ouvertes, le premier jour du programme étant prévu pour le 9 décembre. Pour plus d’informations sur Young Company ou pour vous inscrire, visitez www.caperep.org/the-young-company/appelez le 508-896-1888 ou envoyez un courriel à [email protected].

Soutenez vos amis K9 lors d’une projection de “Healing Dakota”

“Guérison du Dakota” est un documentaire sur Dakota, un chien policier K9 qui a mis en lumière la nécessité d’un centre de réadaptation et de SSPT K9. Lorsque la vie de Dakota a été mise en jeu, James Lamonte, qui est maintenant directeur du Centre K9 SSPT et de “Healing Dakota”, a créé un plan de rétablissement et d’entraînement pour le Dakota. Sa situation a souligné la nécessité de créer un endroit où les chiens K9 peuvent récupérer et guérir après leur séjour sur le terrain et de mener davantage de recherches sur les effets du SSPT sur les chiens. Ainsi est né le centre K9 PTSD de Seekonk.

À projection spéciale d’une nuit au Cape Cinema, le public aura la chance d’en apprendre davantage sur l’histoire de Dakota et le processus de création du K9 PTSD Center tout en soutenant le centre et ses amis K9 locaux au Sgt. Sean M. Gannon K-9 et centre de formation des policiers à Yarmouth.

Une table ronde avec Lamonte, le chef de la police de Yarmouth Kevin Lennon, l’officier du K9 de Yarmouth Mike Kramer, le chef de la police à la retraite de Yarmouth Frank Frederickson et le représentant de l’État Steven Xiarhos, R-Barnstable, suivra la projection.

L’heure du spectacle est à 18 heures au Cape Cinema au 35 Hope Lane à Dennis.

Découvrez la dernière œuvre de l’artiste Naya Bricher, basée à Provincetown, au Fine Arts Work Center.

Naya Bricher, directrice administrative du Fine Arts Work Centre de Provincetown, fait un pas en coulisses et sous les projecteurs lors d’une réception pour ses œuvres récentes le 10 novembre.

Bricher a commencé à travailler pour le Fine Arts Work Center en 2014 en tant que personnel en résidence après une résidence au Vermont Studio Center. Elle est diplômée du Smith College en tant que Phi Beta Kappa et a reçu les plus hautes distinctions en art de studio. En plus de travailler au centre, elle est coordinatrice administrative du programme de cabane dans les dunes du Peaked Hill Trust.

Son travail se concentre sur la vivacité de notre monde matériel rempli de contenu, soulignant son affection pour les couleurs vives, la culture pop et les petites joies de l’indulgence.

Les dernières œuvres de Bricher seront exposées à la Great Pond Gallery du centre communautaire pour adultes Wellfleet au 715 Old Kings Highway, jusqu’en novembre, avec une réception de 17 h à 19 h le 10 novembre. L’événement est gratuit.

