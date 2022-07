Voici venir les nutritionnistes de l’intelligence artificielle

Cette technologie est relativement nouvelle et ne concerne que la glycémie. Le régime méditerranéen, quant à lui, s’appuie sur des décennies de recherche et restera probablement la référence en matière d’alimentation saine pour les années à venir. Pourtant, pour des personnes comme M. Idema, une IA comme celle de DayTwo peut faciliter le maintien de saines habitudes alimentaires.

L’algorithme d’apprentissage automatique de l’application peut identifier des modèles et apprendre des données avec une aide humaine. Il analyse les données des réponses glycémiques de différents individus à des dizaines de milliers de repas différents pour identifier les caractéristiques personnelles – âge, sexe, poids, profil du microbiome et diverses mesures métaboliques – qui expliquent pourquoi le taux de glucose d’une personne augmente avec certains aliments alors que celui d’une autre personne ne le fait pas. t. L’algorithme utilise ces observations pour prédire comment un aliment particulier affectera sa glycémie et attribuer un score à chaque repas.

Le système ne peut pas encore prendre en compte la barre chocolatée que quelqu’un a mangée il y a deux heures, mais les utilisateurs peuvent jouer avec des combinaisons d’aliments pour modifier le score de chaque repas. Par exemple, l’application a donné au macaroni au fromage — l’un des favoris de M. Idema — une note faible, mais il a pu l’améliorer en ajoutant des protéines. En effet, l’ajout de protéines ou de graisses saines peut atténuer le pic de glycémie d’un repas riche en glucides comme les macaronis.

“Je pensais qu’ils allaient dire, ‘Oh mon Dieu, tu dois juste devenir un mangeur de salade, et ça n’a pas été le cas'”, a déclaré M. Idema.

DayTwo, qui n’est actuellement disponible que pour les employeurs ou les régimes de santé, et non pour les consommateurs, est l’une des rares applications basées sur l’IA recommandant des options de repas plus saines. Une autre entreprise, ZOE, génère également des scores de repas et est disponible directement aux consommateurs pour 59 $ par mois. L’algorithme de ZOE utilise des données supplémentaires, telles que les niveaux de graisse dans le sang, en plus des tests de microbiome et de glycémie. L’algorithme a pu prédire comment la glycémie et les graisses d’une personne réagissent à différents aliments dans une vaste étude de 2020 menée par l’un des fondateurs de la société, le Dr Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres.

Actuellement, ces algorithmes se concentrent principalement sur la glycémie, mais les nouvelles versions intégreront davantage de données personnelles et, en théorie, recommanderont des régimes qui réduisent le cholestérol, la pression artérielle, la fréquence cardiaque au repos ou tout autre indicateur clinique mesurable.