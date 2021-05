Voici une vidéo que vous n’avez probablement pas vue de l’émeute du 6 janvier au Capitole… – The Right Scoop

Tous les partisans de Trump au Capitole étaient mauvais, non? C’est ce que les médias démocrates partisans veulent que vous croyiez. Mais voici une vidéo qui a tourné ce mois-ci d’un partisan de Trump criant à la police de faire quelque chose contre l’émeute:

J’ai trouvé l’original sur Tiktok:

Je ne sais pas grand-chose de cette personne au-delà de ce que contient cette vidéo. Il avait clairement l’impression que la police laissait simplement cela se produire sans demander de renfort. Mais la question demeure, est-ce que quelqu’un a déjà parlé avec ce partisan de Trump? Il était là et était indigné de ce qui se passait.

Aussi, voici une autre vidéo que je voulais publier depuis la journée. Vous avez peut-être vu celui-ci:

Enfin, voici quelque chose d’aujourd’hui où AOC admet avoir été conseillée en raison de son traumatisme suite à l’émeute du Capitole:

La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a déclaré qu’elle était en thérapie à la suite du «traumatisme» qu’elle a subi en étant à l’intérieur du complexe du Capitole lors de l’émeute du 6 janvier.

La membre du Congrès a également critiqué le traitement des Latinos par l’ancien président Donald Trump comme une autre raison pour laquelle elle avait demandé des conseils.

« Oui. Oh oui. Je fais de la thérapie, mais aussi, j’ai juste ralenti », a-t-elle déclaré à Maria Hinojosa de NPR dans un épisode de podcast de Latino USA, diffusé vendredi. «Je pense que l’administration Trump avait beaucoup d’entre nous, en particulier les communautés latino-américaines, dans un mode très réactif, et je me suis donc mis dans un espace plus proactif.

Le démocrate a déclaré que la représentante du Massachusetts, Ayanna Pressley, l’avait convaincue qu’elle avait subi un «traumatisme» au début de l’année.

«Je pense qu’après [Jan. 6], J’ai pris du temps – et c’était vraiment Ayanna Pressley. Je lui ai expliqué ce qui m’est arrivé, par exemple, le jour où j’ai couru à son bureau, et elle m’a dit: «Vous devez reconnaître un traumatisme» », a-t-elle dit.

«Si je prends quelques mois et que je sois vraiment bien, alors je n’ai pas à vivre avec ce truc qui se purifie et s’attarde avec moi comme une colocataire dans mon appartement pendant des années», at-elle ajouté.