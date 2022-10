Voici une tonne d’échantillons d’appareils photo Pixel 7 Pro

Lorsque Google est monté sur scène et a commencé à mettre en avant ce qui était nouveau pour le Pixel 7 Pro caméra, j’avais un grand sourire sur mon visage. Nous savons déjà que les appareils Pixel prennent de superbes photos, de jour comme de nuit, mais ce qui semblait toujours manquer, c’était de superbes capacités vidéo et même macro. En 2022, Google a résolu ce problème.

Google nous a envoyé un Pixel 7 Pro pour tester cette semaine, alors bien sûr, j’ai immédiatement commencé à jouer avec l’appareil photo et à prêter attention à peu d’autre chose sur l’appareil. Avec un nouveau mode Macro dédié et un mode Cinématique pour les vidéos, j’ai fait le tour de la ville et j’ai essayé de filmer le plus possible. Il est également utile que ma petite ville se transforme en Halloweentown (littéralement) pour le mois d’octobre, donc il ne manque pas de choses amusantes à photographier pendant cette période de l’année.

Ci-dessous, j’ai un tas d’échantillons de photos pour que vous puissiez les parcourir. Aucune modification ne leur a été apportée, à l’exception des modifications apportées par le traitement de Google, du redimensionnement et de la compression qui a lieu lorsque je les télécharge sur ce site Web. Dans l’ensemble, je suis extrêmement impressionné par cet appareil photo, en particulier le mode Macro. Il y a quelque chose dans le fait de pouvoir voir des détails fins qui m’excite. Et en ce qui concerne la prise de vue de jour standard, c’est un appareil photo de premier ordre. Et maintenant, avec la possibilité de zoomer sur les choses avec des performances 30X solides, il ne fait aucun doute qu’il s’agit probablement de la meilleure caméra Android polyvalente sur le marché. Il peut zoomer, il peut capturer le ciel nocturne, il peut macro, il peut cinématique et il a une stabilisation fantastique. Il peut essentiellement tout faire.

Sous les clichés Pixel 7 Pro, Kellen a également eu la gentillesse de contribuer à quelques clichés Pixel 7. Prendre plaisir.

Galerie d’appareils photo Pixel 7 Pro

Exemples de macros

Échantillons de zoom 30X

Exemples d’appareils photo Pixel 7