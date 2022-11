Voici une stratégie de fonds spéculatifs sous forme d’ETF

Les stratégies de fonds spéculatifs utilisent une gamme d’approches pour maximiser les rendements sur les fluctuations du marché. Et bien que les fonds soient traditionnellement destinés aux investisseurs accrédités, ils deviennent désormais plus accessibles via les ETF.

La société new-yorkaise Dynamic Beta Investments gère l’ETF iMGP DBi Hedge Strategy (DBEH) aux États-Unis. Le fonds utilise des contrats à terme pour modéliser la performance de 40 fonds spéculatifs long/short en actions afin de générer des rendements similaires à ceux des actions au fil du temps.

“L’idée est que les gars vraiment intelligents sauront non seulement quelles actions acheter, mais quelles actions vendre à découvert”, a déclaré lundi Andrew Beer, fondateur de Dynamic Beta Investments, à Bob Pisani sur “ETF Edge” de CNBC.

“Notre conclusion était que la plupart de ce qu’ils obtiennent sont de grands changements sur le marché”, a déclaré Beer. “Ils sortent des rails alors que le train descend.”

Beer a expliqué que lorsque les taux d’intérêt commencent à augmenter, les investisseurs effrayés s’écartent des actions FAANG qui dépendent des taux bas pour les marchés émergents et les actions de valeur. Pour contrer cela, DBEH utilise un pool de fonds diversifié pour mieux identifier les changements de facteurs.

“Si nous réussissons et que nous le mettons dans un ETF, nous avons donné à un répartiteur un outil vraiment précieux car il est moins risqué que les actions mais peut générer des rendements similaires à ceux des actions au fil du temps”, a-t-il déclaré.

Bien que le fonds émule des stratégies de fonds spéculatifs, il exploite des contrats à terme basés sur des indices plutôt que des actions individuelles. Beer a expliqué que l’approche matérialise un besoin croissant des commerçants à l’avenir.

“Soixante/quarante et avoir une position longue sur les actions et les obligations s’est incroyablement bien comporté pendant une décennie”, a-t-il déclaré. “Nous essayons de vous donner les éléments de base où vous pouvez dire:” Je veux autant dans cette stratégie, je veux autant dans cette stratégie. C’est aussi simple que d’investir dans un FNB S&P 500 . C’est ce que nous essayons de faire.”

