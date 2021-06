Voici une photo inédite de Shah Rukh Khan et Akshay Kumar jouant au cricket sur les plateaux

Ce n’est pas facile de réunir deux superstars dans une seule image sur grand écran. Nous voyons souvent d’énormes stars faire des apparitions spéciales dans le film de l’autre, mais dans de rares cas, elles partagent l’espace d’écran dans des rôles à part entière. À la fin des années 90, lorsque Shah Rukh Khan jouait le rôle principal dans « Dil To Pagal Hai » de Yash Chopra, Akshay Kumar tenait un rôle de soutien. Maintenant, nous avons mis la main sur une photo cliquée sur les décors du film sorti en 1997.

Sur la photo de retour majeure, SRK et Akshay jouent au cricket. La photo montre la star de ‘Khiladi’ tandis que le roi Khan est considéré comme un gardien de guichet. D’après leur apparence, il semble que les stars aient joué au cricket entre les tournages sur les plateaux.

En 2019, lors d’une interaction avec DNA, lorsqu’on a demandé à SRK s’il travaillerait avec Akshay, la superstar avait dit : « Qu’est-ce que je dis à ça ? Je ne me réveille pas aussi tôt que lui. Akshay se réveille. Sa journée commence tôt. Au moment où je commence à travailler, il fait ses valises et rentre à la maison. Il peut donc faire plus d’heures de travail. Je suis une personne nocturne. Peu de gens aiment tirer sur nuit comme moi. »

Shah Rukh a ajouté: « Ce sera amusant de jouer avec Akshay. Dono set pe hi nahin milenge. Woh jaa raha hoga aur main aa raha hounga (rires). Il quittera le plateau et j’entrerai. J’aimerais travailler comme Akshay et avec lui, mais nos horaires ne correspondent pas. »