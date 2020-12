La gamme Moto G de Motorola a toujours été axée sur l’abordabilité et, au fil des ans, a produit des mi-rangers impressionnants. Cela pourrait quelque peu changer en 2021, lorsque la société aurait lancé le premier appareil Moto G à être alimenté par un chipset phare.

Avant de vous espérer, cependant, notez que nous ne parlons pas du Snapdragon 888 récemment annoncé, mais que ce prochain téléphone de marque Moto G aura le Snapdragon 865 à la barre. C’est encore très impressionnant en soi, ayant alimenté la plupart des produits phares de 2020.

Ce que vous voyez ci-dessus est une image présumée montrant l’avant de ce combiné, qui porte le nom de code Nio. Comme vous pouvez le voir, il dispose de deux caméras selfie, logées dans deux trous de perforation individuels, au lieu d’aller avec une découpe en forme de pilule comme les autres fabricants. L’option que l’on préfère est bien entendu une question de goût personnel.

Il semble y avoir une lunette assez substantielle tout autour avec un menton encore plus prononcé, mais si vous vous souvenez qu’il s’agit d’un Moto G, ce n’est plus si choquant, car il s’agit d’un look très familier pour cette famille d’appareils.

Le Nio aurait au moins 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage et une batterie de 5000 mAh, et il fonctionnera sous Android 11 dès le premier jour. L’écran est censé être un panneau 6,7 « 90 Hz 1080p +. Le Nio utilisera le prochain mode alternatif DisplayPort de Motorola, ce qui lui permettra de se connecter à des moniteurs externes. À l’arrière, il y aura une caméra principale de 64 MP, un ultra-large de 16 MP et un 2 MP capteur de profondeur, tandis que le duo avant comprendra un 8 MP de large et un 16 MP ultra-large.

Ce sont toutes les informations dont nous disposons pour le moment, mais cela s’annonce comme l’un des appareils les plus intrigants du début de 2021. Peut-être est-il censé rivaliser dans l’espace du «tueur phare», espérons-le, son chipset de dernière génération (au moment où il lancements) ne dissuadera pas les gens d’y réfléchir. Nous verrons.

La source