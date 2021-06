Voici une option pour protéger votre portefeuille de l’inflation

Rencontre de couples plus âgés avec un conseiller financier

L’inflation est une préoccupation majeure alors que les investisseurs s’inquiètent de la hausse du coût de l’épicerie, du logement, de l’essence et des autres frais de subsistance.

L’indice des prix à la consommation de mai, un indicateur clé de l’inflation, sera dévoilé jeudi et pourrait être plus élevé après un pic alarmant en avril.

« Les clients posent des questions à ce sujet », a déclaré la planificatrice financière agréée Leona Edwards, conseillère en patrimoine chez Mariner Wealth Advisors à Nashville, Tennessee. « Ils sont tous préoccupés par la hausse de l’inflation. »

Alors que les investisseurs plus âgés et les retraités cherchent des moyens de maintenir leur pouvoir d’achat, ils peuvent manquer une option presque sans risque qu’ils peuvent acheter par l’intermédiaire du gouvernement américain : les obligations.

Bien que les obligations I offrent actuellement un taux annuel de 3,54%, cela peut ne pas convenir à tous les portefeuilles, selon les experts financiers. Voici ce que les investisseurs doivent savoir.

Le département du Trésor a créé des obligations I à 30 ans en 1998 comme couverture contre l’inflation pour les épargnants quotidiens à long terme.

Il y a deux parties à I rendements des obligations : un taux fixe et un taux variable, qui changent tous les six mois en fonction de l’indice des prix à la consommation. La valeur d’une obligation I ne diminue pas et les taux ne descendront pas en dessous de zéro.

« Dans l’environnement actuel, les obligations d’État ne rapportent que peu ou pas d’intérêts », a déclaré Christopher Flis, CFP et fondateur de Resilient Asset Management à Memphis, Tennessee. « La composante de protection contre l’inflation est donc relativement attrayante par rapport à ce qu’elle a été dans le passé. »

Alors que le taux annuel de l’obligation I est actuellement de 3,54% jusqu’en octobre 2021, le Trésor annoncera un nouveau rendement en novembre, et il peut être supérieur ou inférieur. Ce graphique montre l’historique des deux taux.

Bien que les intérêts obligataires n’entraînent pas d’impôts nationaux et locaux, les investisseurs doivent toujours des prélèvements fédéraux, à moins qu’ils n’utilisent l’argent pour frais d’études admissibles.

Les obligations I peuvent fonctionner pour les investisseurs averses au risque afin de diversifier les obligations de leur portefeuille, a déclaré Virag Shah, stratège de portefeuille chez Van Leeuwen Company à Princeton, New Jersey.

Ces actifs peuvent également être bons pour ceux qui se trouvent dans une tranche d’imposition inférieure avec un portefeuille important, peut-être issu d’un héritage. Les obligations I peuvent être meilleures pour les personnes à faible revenu parce qu’il y a moins d’impôts à payer, a déclaré Flis.

Mais les obligations I ne « transformeront la nuit en jour pour aucun investisseur », a-t-il déclaré.