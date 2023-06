Voici une liste des appareils Samsung Galaxy éligibles pour Android 14 + One UI 6.0

Samsung n’a pas encore lancé son programme bêta One UI 6.0, qui devrait démarrer en juillet au troisième trimestre de cette année, mais Sam Mobile compilé une liste d’appareils Galaxy éligibles pour la mise à jour Android 14.

Depuis que Samsung a rendu ses politiques de mise à jour plus transparentes, il est désormais un peu plus facile de filtrer les candidats potentiels. Par exemple, les modèles phares depuis la série Galaxy S21 sont promis de recevoir quatre mises à jour majeures, tout comme certains mid-rangers plus récents. Les plus anciens reçoivent deux mises à jour majeures.

Cela signifie que le Galaxy S21 ou plus récent reçoit sûrement Android 14 avec le Galaxy Z Fold3/4 et Z Flip3/4.

Les Galaxy A73, A72, A54, A53, A52, A34, A33, A24, A14, A13 et A04 de milieu de gamme sont censés recevoir la dernière version d’Android cette année ou au début de la prochaine, à en juger par les versions précédentes.

Les Galaxy M54, M53 5G, M33 5G et le M23, ainsi que les Galaxy F54, F23 et F14 5G seront également éligibles. Bien sûr, la liste contient également les séries Galaxy Xcover 6 Pro et Galaxy Tab S8 de l’année dernière.

Bien que la liste ne soit pas officielle, nous doutons que Samsung rompe sa promesse sur les appareils qui y sont inclus. Certains supplémentaires pourraient toutefois être admissibles.

Source