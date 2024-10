Voici une liste des 10 restaurants étoilés Michelin de Vancouver

Si vous êtes curieux de connaître chacun des 10 restaurants étoilés Michelin de Vancouver mais que vous n’arrivez pas à obtenir une réservation dans les établissements de restauration populaires, lisez la suite pour nos critiques. Sarah Annand

Contenu de l’article Commandez ! La liste des restaurants étoilés Michelin de Vancouver vient de s’allonger d’un, portant le total de la ville à 10. Obtenir cette distinction tant convoitée n’est pas une tâche facile. Qu’un restaurant soit digne ou non, il faut qu’il respecte et dépasse les cinq critères Michelin : qualité des produits, harmonie des saveurs, maîtrise des techniques culinaires, voix et personnalité du chef, et cohérence entre chaque visite et tout au long de la carte.

Contenu de l’article Si vous êtes curieux de connaître chacun des 10 restaurants étoilés Michelin de Vancouver mais que vous n’arrivez pas à obtenir une réservation dans les établissements de restauration populaires, lisez la suite pour les critiques de Mia. Voici une liste des 10 restaurants étoilés Michelin à Vancouver.

Contenu de l’article Sushi Masuda Emplacement: 1066, rue West Hastings, Vancouver « En attribuant une étoile à Sushi Masuda, les inspecteurs ont déclaré ceci : « Entrer dans ce modeste comptoir de cinq places niché dans le coin d’un restaurant sans rapport avec lui et à travers les portes vitrées d’une imprimerie nous rappelle clairement qu’il ne faut pas juger un restaurant. livre par sa couverture. « Cette pièce simple et épurée prend vie grâce aux préparations astucieusement simples et méticuleuses du chef Yoji Masuda, dont le temps passé dans un comptoir haut de gamme à Tokyo est amplement évident, même si sa propre personnalité transparaît. « Avec l’aide de son épouse Akari, qui lui offre une hospitalité chaleureuse et attentionnée, le repas se déroule avec grâce, d’un savoureux « pudding » gourmand de foie de lotte sucré au goût pur jusqu’à un poisson de ceinture merveilleusement gélatineux cuit avec du saké et du kombu, avant d’arriver. au nigiri impeccable, qui met en valeur des ingrédients d’exception aux côtés d’une délicatesse et d’une précision singulières.’” Lire la suite : Où manger des sushis dans la région métropolitaine de Vancouver ? Un tour d’horizon des critiques de restaurants

Contenu de l’article

Contenu de l’article Publié sur Principal Emplacement: 3593, rue Main, Vancouver «Nous avons commandé du cœur d’agneau, espérant que le chef lui rendrait justice et bon sang, il l’a toujours fait sans aucune trace de gaieté. Il était mariné dans des épices grillées, des herbes, du zeste de citron, du gingembre, de l’ail, rapidement grillé et servi avec deux sauces, une à base de yaourt et une autre à base d’aubergines brûlées. Des merguez vertes et des haricots blancs accompagnaient le plat. Lisez l’intégralité de la revue publiée sur Main, initialement publiée le 26 août 2020.

Contenu de l’article AnnaLena Emplacement: 1809, avenue West First, Vancouver « J’ai visité le quartier à ses débuts et le quartier était enthousiasmé, remplissant la plupart des 65 sièges. J’ai été impressionné par la façade de la maison; les serveurs sont positifs et optimistes. «Les huîtres fraîches, posées sur un coussin de meringue, étaient pleines de joie : pomme compressée, copeaux de foie gras (cuit sous vide, réduit en purée, roulé, congelé, puis râpé) et mignonette de piment jalapeno.» Lisez la critique complète d’AnnaLena, initialement publiée le 16 avril 2015.

Contenu de l’article iDen & Quanjude Maison de canard de Pékin Emplacement: 2808, rue Cambie, Vancouver « Chez Quan Ju De, la chambre est époustouflante et la salle de bain brille d’or scintillant. Il s’agit d’opulence et peut-être même de décadence. «Nous avons eu le canard signature de Pékin (98 $), sculpté à côté de la table et je n’ai pas saisi les nuances de la sculpture, qui est apparemment plus complexe que de sculpter un canard rôti à la cantonaise. Nous l’avons apprécié de deux manières : la peau croustillante et la viande de canard avec crêpes et hoisin. « Un autre plat haut de gamme, du poisson courbine jaune entier cuit à la vapeur avec du riz gluant sucré et du vin Hua Diao, était une pièce maîtresse (des compétences en couteau Ninja sont requises). Les racines de lotus aux pois mange-tout, servies sur un nid comestible, ont également été cuites et présentées avec précision. J’ai été impressionné par les plats de dim sum : des pétoncles cuits à la vapeur, savamment préparés, dans une pochette verte translucide, garnis de caviar et de feuilles d’or ; les choux de chevreuil en pâtisserie étaient feuilletés et les pâtisseries au taro de cygne étaient élégantes en taro à plumes vertes, pourpres et blanches. Lisez la critique complète d’iDen & Quanjude Beijing Duck House, initialement publiée le 21 octobre 2020.

Contenu de l’article Kissa Tanto Emplacement: 236, rue Pender Est, Vancouver «Kissa Tanto est un bon rappel (et nous avons besoin de rappels) de la fantastique ville gastronomique qu’elle est. (Chef Joel) Watanabe suit un parcours italo-japonais, un itinéraire sur lequel il pourrait tomber d’une falaise sans un sixième sens en matière d’équilibre et d’harmonie. « J’ai commencé mon repas avec le pain au levain du colocataire (6 $) après que notre serveur ait vanté ses bienfaits. Bon conseil. Nous l’avons aspiré. Un si bon pain avec une mie élastique et moelleuse et une croûte croustillante et craquelée. Il est accompagné de beurre nori et d’huile d’olive. « Le poisson du jour, décrit comme du poisson entier frit avec une trempette au soja et au daikon, s’est avéré être un collier de thon à nageoires jaunes de 72 livres (30 $). Nous l’avons récupéré et il est arrivé ressemblant à un demi-ptérodactyle avec ses larges courbes ailées. Il était glacé avec du bouillon de soja kombu et la viande était moelleuse et lâche (le thon aime devenir sec et dense à la cuisson); la salade de concombre offrait un contraste rafraîchissant. Lisez la critique complète de Kissa Tanto, initialement publiée le 19 mai 2016.

Contenu de l’article Okeya Kyujiro Emplacement: 1038 Continentale Sudt., Vancouver « Le chef Takuya Matsuda dit que de nombreux invités de son restaurant montréalais, Okeya Kyujiro, pleurent après leur dîner qui leur rappelle leur famille, leurs ancêtres et le Japon. « Mais après avoir rendu visite à Okeya Kyujiro à Vancouver avec un ami, je vois que Matsuda n’exagérait pas. Le dîner coûte plus de 300 $ omakase, c’est une cérémonie honorant la cuisine et la beauté japonaises. Mon amie a été tellement émue par toute cette expérience qu’elle a presque pleuré – c’est une cinéaste primée et certainement pas un jeu d’enfant sentimental. Lisez la critique complète d’Okeya Kyujiro, initialement publiée le 14 mars 2023.

Contenu de l’article Bardane & Co. Emplacement: 2702, rue Principale., Vancouver «J’aime vraiment cet endroit. (Chef Andrea) Carlson met à profit ses talents de gourmet et le fun, même si les plats pourraient s’asseoir confortablement sur la plupart des menus gastronomiques et qu’ils sont plus savoureux que de nombreux plats raffinés que j’ai mangés dans des endroits chers. La nourriture a l’air fraîche, vibrante, vivante et habilement présentée. OK, peut-être que vous ne trouverez pas le bol de ramen à la queue de bœuf avec du kimchee de blettes dans une salle à manger de grande classe, mais c’est quand même délicieux. Lisez la revue complète de Burdock & Co., initialement publiée le 21 mai 2013.

Contenu de l’article Barbara Emplacement: 305, rue Pender Est, Vancouver «Le poulpe croustillant aux olives, au chorizo ​​salé à sec, aux oignons verts grillés et à l’aïoli au safran avait de profondes saveurs terreuses. La pieuvre était magnifiquement tendre après 12 heures sous vide ; il a ensuite été fumé, carbonisé et frit pour une autre couche de saveur et de texture. Le flan de chou-fleur (une demi-sphère de délice cuite au bain-marie) était niché dans une salade d’herbes et entouré de chou-fleur frit croustillant et d’amandes grillées. Lisez la critique complète de Barbara, initialement publiée le 7 juillet 2020.

Contenu de l’article Masayoshi Emplacement: 4376, rue Fraser, Vancouver « Et je l’ai finalement confié à Masayoshi à Fraserhood, qui est en train de devenir une enclave de restaurants branchés dans l’est de Vancouver. Le propriétaire Masayoshi Baba a passé 10 ans comme chef sushi chez Tojo’s tandis que le directeur général Tomo Uchida y a travaillé en salle pendant environ six ans, et il y a un buzz croissant autour de Masayoshi. « Les problèmes de service ont persisté la première année, mais on ne peut nier la qualité de la nourriture et sa présentation astucieuse. La pièce est petite et gaie avec un lustre en verre blanc laiteux, des bonsaï et Baba au comptoir à sushi. Lisez la critique complète de Masayoshi, initialement publiée le 31 août 2016.

Contenu de l’article Saint-Laurent Emplacement: 269, rue Powell, Vancouver «J’ai visité Saint-Laurent en septembre et j’ai eu un dîner normand sans prétention mais raffiné et éthéré. La région est célèbre pour ses pommes, son Calvados, son cidre, son camembert, ses sauces à la crème et ses huîtres. La Normandie est également le lieu où sa famille est originaire il y a des générations. Parmi les ajouts, j’ai eu un plat traditionnel : la Normandie sur une coquille d’huître. Une grosse huître posée sur des pommes et des échalotes coupées en brunoise, sautées au beurre et déglacées au Calvados. Il était surmonté d’une tranche de camembert. Pour mon apéritif, j’ai eu des ris de veau et des crevettes rayées en pâte feuilletée avec sauce normande. Lisez la revue complète du Saint-Laurent, initialement publiée le 12 octobre 2021. Avez-vous eu la chance de dîner dans l’un des restaurants étoilés Michelin de Vancouver ? Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires !

