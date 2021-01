Cela fait 27 ans que l’un des plus grands compositeurs de musique du cinéma indien, RD Burman, est décédé. Affectueusement connu sous le nom de Pancham Da, il était le fils d’une autre légende musicale, SD Burman. Connu pour son style unique et frais de compositions musicales, RD avait un énorme fan suivant. Il a composé des chansons pour près de 331 films des années 1960 aux années 1990. La plupart des chansons composées par lui ont été chantées par sa femme Asha Bhosle, sa belle-sœur Lata Mangeshkar et Kishore Kumar.

Au cours de sa carrière de 33 ans, Pancham Da nous a offert des chansons inoubliables qui sont toujours écoutées par ses fans. Burman est décédé le 4 janvier 1994. Écoutons quelques-uns de ses plus grands succès alors que nous nous souvenons de la légende musicale Pancham Da à l’occasion de son 27e anniversaire de mort.

Yeh Sham Mastani: Tirée du film Kati Patang, cette chanson est chantée par Kishore Kumar et représentée sur la première superstar de Bollywood Rajesh Khanna et Asha Parekh. Le compositeur est devenu célèbre avec sa composition musicale mélodieuse pour ce film de 1970 et a ainsi fait de lui le musicien vedette de la décennie. Certains des autres succès de Kati Patang incluent Pyar Deewana Hota Hai et Yeh Jo Mohabbat Hai.

Dum Maro Dum: Cette chanson de transe du film de 1971 Hare Rama Hare Krishna chantée par Asha Bhosle est un autre succès de Burman. La chanson est représentée sur Zeenat Aman et Dev Anand, qui ont joué dans le film. Asha a remporté le prix Filmfare du meilleur chanteur de lecture pour cette chanson.

Piya Tu Ab à Aaja: Un succès de cabaret classique de 1971, Burman a composé cette chanson pour le film Caravan. Helen et elle se synchronise avec la voix d’Asha pour renforcer l’attrait de ce numéro de danse.

Kya Hua Tera Wada: Chanté par Mohammed Rafi et composé par Burman. la chanson présentée dans le film de 1977 Hum Kisise Kum Naheen. Rafi a remporté le National Film Award du meilleur chanteur masculin pour cette chanson.

Chura Liya Hai: Cette chanson romantique intemporelle du film Yaadon Ki Baraat de 1973 est un incontournable de votre liste de lecture birmane. La chanson a été représentée sur Vijay Arora et Zeenat Aman et chantée par Asha et Rafi.

Burman Da et ses chansons resteront avec nous pour toujours.