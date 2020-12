L’artiste hip-hop américain Jay Z a eu 51 ans le 4 décembre 2020. Le rappeur, producteur / exécutif et homme d’affaires lauréat d’un Grammy, a commencé sa carrière au début des années 90. Initialement nommé Shawn Corey Carter, Jay Z est né et a grandi à Brooklyn, New York.

Jay-Z et ses deux amis ont fondé leur propre société, Roc-A-Fella Records, pour sortir son premier album, Reasonable Doubt (1996), qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires aux États-Unis.

L’album 1998 de Jay Z Vol. 2: Hard Knock Life a été son premier à figurer en tête du palmarès des albums du Billboard 200 et lui a également remporté son premier Grammy Award, du meilleur album de rap. The Blueprint (2001), acclamé par la critique, a également présenté le succès à succès «Izzo (HOVA)» et a consolidé son statut de l’une des voix majeures de l’industrie du hip-hop à l’aube du 21e siècle.

Jay-Z est marié à la sensation pop Beyoncé et le couple est parent de deux enfants. En 2018, Beyoncé et lui, connus sous le nom de Carters, ont dévoilé l’album collaboratif Everything Is Love, pour lequel ils ont remporté le Grammy du meilleur album urbain contemporain.

Jetez un œil aux chansons de l’artiste légendaire qui pourraient faire une place dans votre playlist

Ni ** comme à Paris (2011)

Cette chanson à succès qui a également remporté à Jay-Z un Grammy Award pour la meilleure chanson de rap présente également Kanye West. La chanson fait partie de l’album Watch the Throne de Jay-Z en 2011. La chanson est conçue autour d’une boucle de cloche de synthé de la bibliothèque musicale Dirty South Bangaz.

Hard Knock Life (hymne du ghetto) (1998)

C’était le premier single de Jay-Z à entrer dans le Top 15 des charts pop. C’est un coup de monstre, une mélancolie vivante qui retrace son ascension de «de tiède à chaud; dormir sur des futons et des lits bébé / en très grand lit. La vidéo de la chanson avait Jay-Z en plein air à Brooklyn, New York et avait même une apparition par Dame Dash.

Annonce d’intérêt public (2003)

Il s’agit d’un morceau hors concours de The Black Album de Jay-Z et se trouve être l’un de ses incontournables de concert live les plus populaires. C’est une mélodie très variée et lourde de jeux de mots qui se classe dans l’échelon supérieur de son vaste catalogue. En 2005, The Black Album a été nominé pour un Grammy Award du meilleur album de rap.

Le meilleur de Brooklyn (1996)

Brooklyn’s Finest reste un magnifique disque de deux grands de Brooklyn ensemble en pleine forme, Jay-Z et le Notorious BIG La chanson fait partie de l’album Reasonable Doubt qui comprend des apparitions de Memphis Bleek, Mary J. Blige et Jaz-O entre autres.

99 problèmes (2004)

La chanson est devenue suffisamment emblématique pour que le président américain de l’époque, Barack Obama, l’ait apportée au dîner des correspondants de la Maison Blanche en 2013 après la visite controversée de Jay-Z et Beyoncé à Cuba, il a déclaré: «J’ai 99 problèmes et maintenant Jay-Z en est un, »Pour rire chaleureusement.