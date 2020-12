Dotés d’une voix distincte et évocatrice, les chansons de Mohammed Rafi résonnent avec des millions de personnes, quatre décennies après avoir dit adieu au monde. Né à Amritsar, Rafi n’avait que 7 ans lorsqu’il a appris la musique classique hindoustani et à 13 ans, il a fait ses débuts en chanteur. Réputé pour sa capacité à modeler sa voix, le chanteur légendaire a chanté pour des dizaines d’acteurs. Au cours de son illustre carrière, il a chanté plus de 5000 chansons dans de nombreuses langues. De son interprétation émouvante et passionnée aux qawwalis et ghazals aux chansons énergiques, Rafi était le maître de tout, explorant tous les genres de musique sous le ciel.

Alors que nous célébrons le 96e anniversaire de naissance de Rafi, voici une playlist de ses morceaux intemporels.

Kya Hua Tera Wada

Rafi a remporté un prix national pour avoir rendu cette chanson la plus reconnaissable. La musique du légendaire RD Burman et la puissante voix de Rafi font de ce numéro un moment mémorable. Le film était Hum Kisise Kum Naheen qui était un succès musical.

Teri Bindiya Re

Cette chanson du film Abhimaan de 1973 est chantée par Rafi et Lata Mangeshkar. Les paroles écrites par Majrooh Sultanpuri rappellent une romance plus douce et plus subtile. La chanson filmée sur Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan est plus agréable que jamais.

https://www.youtube.com/watch?v=M43y1Hodn2c

Yeh Chand Sa Roshan Chehra

Yeh Chand Sa Roshan Chehra du Cachemire Ki Kali a Shammi Kapoor et Sharmila Tagore. Beaucoup de chansons populaires de Shammi ont été chantées par Rafi et cette belle chanson était probablement la plus populaire. Situé dans le cadre pittoresque du lac paradisiaque Dal, la chanson apaisante est aussi une composition nostalgique.

Badan Pe Sitare Lapete Huye

Le numéro Badan Pe Sitare Lapete Huye du film Prince devait figurer sur cette liste. La voix de Rafi est parfaitement synchronisée avec les singeries de Shammi Kapoor. Vyjayanthimala faisait également partie de ce hit emblématique.

Deewana Hua Badal

Le charmant duo de Rafi et Asha Bhonsle a doucement soulevé cette mélodie. La voix de Rafi est magique lorsqu’elle émerge de la magnifique toile de fond du décor pittoresque du Cachemire. Les paroles de ce numéro romantique classique de Bollywood ont été écrites par SH Bihari et composées par OP Nayyar.