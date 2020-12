Silk Smitha alias l’anniversaire de naissance de la reine des bombes de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde est célébré le 2 décembre. Vijayalakshmi Vadlapatla, devenue célèbre avec son nom de scène Silk Smitha, a brisé le stéréotype des personnages féminins dociles. Elle a joué des personnages audacieux et courageux, ce qui était extraordinaire à l’époque.

Elle a commencé sa carrière en tant que maquilleuse et a progressivement fait place au showbiz après avoir obtenu quelques rôles en tant qu’actrice secondaire. Avec le film tamoul Vandichakkaram de 1979, la vie de Silk a changé. Elle est devenue une sensation du jour au lendemain et l’une des actrices érotiques les plus recherchées des années 80. Elle a reçu le nom de Smitha, mais largement connue sous le nom de Silk Smitha. Le nom a été donné par l’un de ses directeurs et a été instantanément adopté par les boursiers de l’industrie.

Son style de danse et sa chimie avec ses collègues acteurs sont également devenus un point d’admiration. Cependant, tout n’était pas glamour et étoilé dans sa vie personnelle. Silk souffrait de maladie mentale et a été retrouvée morte dans son appartement de Chennai le 23 septembre 1996.

À l’occasion de son 60e anniversaire de naissance, jetez un œil à certaines des chansons à succès de Silk.

Adiye Manam Nilluna

Cette chanson de 1984 est l’un des superhits de Silk. Du film Neengal Kettavai, la musique est représentée sur l’actrice. La chanson est chantée par SP Balasubramaniam et S Janaki.

Naane Raja

Une autre chanson chantée par SP Balasubramaniam et S Janaki pour le film Neengal Kettavai de 1984, Naane Raja a des vibrations disco typiques des années 80 qui vous ramèneront sûrement dans le temps.

Sachi Na Kadupuna

Ce numéro de danse du thriller de 1983 Gudachari Number 1 met en vedette Silk Smitha face à l’acteur Chiranjeevi.

Darwaja Bandh Bandh

Tirée du film Real Hero, cette chanson légère présente Silk Smitha en face de l’acteur Krishna. Le film de 1995 a été réalisé par Manne Radhakrishna.

Oopana Uyyala

Cette chanson romantique met en vedette Silk Smitha et Bhanuchander. La chanson fait partie du film de 1985 Maya Laadi.