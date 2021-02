Voici une liste de lecture de ses chansons à succès

Abel Tesfaye, qui porte le nom de scène The Weeknd, a récemment livré une performance formidable au Super Bowl.Avec une série de prix prestigieux, en plus de deux Guinness World Records ornant son illustre carrière, ce chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques canadien a été extrêmement populaire Star.

Doué d’une voix chantante naturelle, la star a été inspirée et façonnée par la musique éthiopienne.Ce lauréat de 3 Grammy Awards a pris d’assaut le monde du chant en brisant les normes de l’industrie et en émergeant comme un pionnier. l’influence sur la musique contemporaine est énorme.

Jetons un coup d’œil au top 10 de la playlist The Weeknd, à l’occasion spéciale de l’anniversaire de la sensation de chant:

Lumières aveuglantes

Aucune lumière n’est trop aveuglante pour la belle chanson vivante et énergique de la rockstar ‘Blinding lights’ qui s’est avérée être la meilleure chanson qu’il ait jamais faite. Les aficionados de la musique semblaient creuser cette production de synth-pop revigorante.

Starboy L’album est le fruit de la fabuleuse collaboration de l’auteur-compositeur-interprète canadien The Weeknd et de Daft Punk, le duo de musique électronique français.

Je ne peux pas sentir mon visage

Un tube mondial gigantesque qui a valu à Abel un succès historique, était un morceau synthétique, poppy dance-esque avec une partie du rythme et de l’âme d’un jam R&B. Cette chanson funky a marqué son entrée dans le panthéon de l’amour-est-une-drogue.

Sauve tes larmes Encore une autre chanson exubérante de la playlist de l’homme, cette chanson semblait provenir de sa rupture avec Bella Hadid et Selena Gomez.

Je le sens venir De l’album Starboy, c’était une autre chanson acclamée par la critique exhalant des airs pop bubblegum. C’était un remarquable retour aux glorieuses années 1980.

Sans coeur Cela avait des sons flottants avec des rythmes de synthé et groovy, sans excuse, parfaitement mélangés avec les voix. C’était tout à fait un voleur de spectacle.

Gagné (de Cinquante Nuances de Grey) C’est une bande-son riche et rythmée rendue dans le style RnB avec un rap léger intermittent.

Les collines L’une de ses chansons les plus acclamées par la critique de l’album Beauty behind Madness, «The Hills» est profonde, intense.

Commencer sa carrière de façon anonyme en téléchargeant des chansons sur YouTube, qui aurait imaginé l’artiste canadien pour devenir cette rockstar scintillante offrant des performances fracassantes et monumentales!