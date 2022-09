La légende du tennis suisse Roger Federer a enfin mis un terme à sa carrière. Le maître moderne du sport mondial a gagné presque tout sous le soleil et a atteint de nouveaux sommets en remportant les tournois du Grand Chelem. Qu’il s’agisse de Roland-Garros, de Wimbledon, de l’US Open ou de l’Open d’Australie, son règne était partout. Alors qu’il raccroche ses crampons lors de la Laver Cup de la semaine prochaine, nous examinons le nombre de titres qu’il a remportés au cours de toute sa carrière. Soyez patient, la liste est longue.

Lisez aussi: Roger Federer annonce sa retraite du tennis, la Laver Cup sera son dernier événement ATP

Wimbledon 2003

C’était le début de Federer et le monde en prendrait note dans les années à venir. Il a battu l’Américain Andy Roddick en demi-finale pour entrer dans l’affrontement au sommet contre l’Australien Mark Philippoussis. En rentrant soigneusement ces mèches de cheveux flottantes derrière ses oreilles, Federer a établi sa domination sur l’Australien en 7-6 (5), 6-2, 7-6 (3) pour remporter son tout premier titre en Grand Chelem.

Open d’Australie 2004

En un an, Federer faisait maintenant toutes ses victoires sur un autre continent. Mais le défi n’était sûrement pas facile car il s’est retrouvé face à Marat Safin qui a opposé une résistance ferme à la tentative de Federer de remporter son premier titre majeur sur terrain dur. Néanmoins, il a prévalu avec un score de 7-6(3), 6-4, 6-2

Wimbledon 2004

Federer a dû éviter un défi contre son désormais ennemi juré Roddick qui cherchait désespérément à se venger de sa défaite en demi-finale à cet endroit même. Néanmoins, il a rencontré un jeune de 22 ans qui entrait rapidement dans ses années de pointe. Et oui, il a été battu 4-6, 7-5, 7-6(3), 6-4 pour soulever sa troisième couronne du Grand Chelem.

A lire aussi : Roger Federer met fin à sa carrière : lire la déclaration complète de la légende du tennis

US Open 2004

C’était son troisième Grand Chelem en un an et le monde commençait maintenant à remarquer ce petit nouveau sur le bloc. Le joueur de 22 ans est arrivé aux États-Unis et a rapidement atteint la finale du tournoi où il a battu Lleyton Hewitt dans une finale étonnamment unilatérale où le tableau de bord indiquait 6-0, 7-6, 6-0. À cette époque, Federer avait également atteint le classement numéro un, une position qu’il conserverait pendant quelques années à venir.

Wimbledon 2005

Federer était de retour à Londres et cherchait à terminer le coup du chapeau des victoires de Wimbledon, mais c’était cet homme Andy Roddick qui regardait à nouveau de l’autre côté de la croix. Néanmoins, sa tentative de contrecarrer Federer a été mendiante alors qu’il a été battu 6-2, 7-6 (2), 6-4 en finale.

US Open 2005

Cette fois, Federer, qui avait maintenant 24 ans, affrontait l’une des légendes de l’époque, Andre Agassi, qui avait également tout le soutien à domicile. À 35 ans, il était le favori, mais ce soir-là à Flushing Meadows, il a perdu le jeune 6-3, 2-6, 7-6, 6-1, le match s’avérant être la dernière finale majeure pour l’Américain.

Open d’Australie 2006

2006 s’est avéré être une année de rêve pour la légende suisse. Federer a atteint la finale des 4 tournois du Grand Chelem cette année-là, un exploit accompli pour la dernière fois par la légende australienne Rod Laver en 1969. Au début de l’année, il a affronté Marcos Baghdatis en finale de l’Open d’Australie, qu’il a vaincu dans un 5 -7, 7-5, 6-0, 6-2 bataille.

Wimbledon 2006

Nadal contre Federer restera comme la plus grande rivalité du tennis, mais tout a commencé à Roland-Garros cette même année où King of Clay a battu Federer. Néanmoins, Federer montre qui est le roi de l’herbe en battant le Spainard 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3.

US Open 2006

Le prochain en ligne était l’US Open, et face à lui de l’autre côté du filet se trouvait un adversaire très familier, Andy Roddick.

Le grand Américain semblait déterminé à vaincre le Suisse, qui en était à sa quatrième finale de Grand Chelem de l’année. Cependant, Federer n’a pas pu être apprivoisé et a finalement vaincu Roddick 6-2, 4-6, 7-5, 6-1.

Open d’Australie 2007

L’année a commencé sur une note brillante en remportant l’Open d’Australie sans perdre un set – devenant ainsi le premier joueur depuis Bjorn Borg à le faire. Federer a facilement battu Fernando Gonzalez en finale, avec le score de 7-6(2), 6-4, 6-4.

Wimbledon 2007

C’était la première fois que les fans réalisaient que la domination de Federer ne resterait pas incontestée. Dans un match digne d’une finale, il a affronté Nadal qui a travaillé sans relâche pour soulever le trophée de Wimbledon, ce qu’il a finalement fait en battant le Spainard 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2 -6, 6-2.

US Open 2007

C’est en 2007 que la nouvelle génération de joueurs est sortie pour montrer son courage. Novak Djokovic, un visage alors inconnu du circuit, s’est présenté lors de la finale de Flushing Meadow en 2007.

Mais face au Serbe se trouvait Federer, 11 fois champion du Grand Chelem. La légende suisse a surmonté l’obstacle posé par le jeune Djokovic en deux sets, s’imposant 7-6, 7-6, 6-4.

US Open 2008

2008 ne s’est pas avéré être une année spectaculaire pour Federer car il a subi des défaites aux mains de Nadal lors de deux finales du Grand Chelem, dont Wimbledon. La défaite écrasante à Big W a mis fin à sa séquence de cinq victoires consécutives au All England Club. Bien que sa santé ait été compromise en raison d’épisodes de fièvre glandulaire, Federer a réussi à remporter son 13e titre du Grand Chelem à l’US Open contre Andy Murray 6-2, 7-5, 6-2.

Open de France 2009

2009 est devenue une autre année mémorable dans la carrière de Federer lorsqu’il a réussi à mettre la main sur le trophée de Roland-Garros qui lui avait échappé pendant si longtemps.

Les larmes qui ont coulé sur son visage lorsqu’il a frappé le coup gagnant étaient inestimables. Robin Soderling, qui avait battu Nadal en route vers la finale, a été humilié par le grand Suisse 6-1, 7-6(1), 6-4 !

Wimbledon 2009

La finale de Wimbledon 2009 s’est avérée être la meilleure que Federer ait disputée contre Roddick et l’un des meilleurs matchs de tous les temps.

Federer cherchait à rétablir sa domination sur les courts en gazon du All England Club. Mais ce qui s’en est suivi a été une bataille qui mérite d’être rappelée car lui et Roddick ont ​​​​vraiment creusé profondément dans leur tentative de revendiquer le titre.

C’est Federer qui a finalement gagné après un match acharné 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6, 16-14.

Open d’Australie 2010

L’âge commençait maintenant à rattraper Federer et maintenant il devait également relever le défi de la nouvelle génération de joueurs comme Andy Murray de Grande-Bretagne. Néanmoins, il s’est avéré avoir une longueur d’avance sur le Britannique en battant le jeune 6-3, 6-4, 7-6 (11) et en remportant son 16e titre du Grand Chelem, un exploit que personne n’avait réalisé jusque-là.

Wimbledon 2012

Si c’était Andy Roddick à Wimbledon en 2005, c’était Andy Murray en 2012. Ses deux adversaires revenaient sans cesse pour affronter Federer dans toute l’Angleterre, mais c’est le maître suisse qui a continué à l’emporter. Cette fois, il a battu Murray 4-6, 7-5, 6-3, 6-4

Open d’Australie 2017

C’était comme au bon vieux temps. Federer et Nadal ont produit un classique à cinq sets qui a ravi les fans de tennis du monde entier. Federer est revenu en trombe après une panne dans le cinquième set pour vaincre Nadal 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 et remporter sa 18e victoire en Grand Chelem.

Wimbledon 2017

Le roi de l’herbe a été accueilli à bras ouverts alors que Federer a vaincu Marin Cilic, blessé, dans la finale résolument unilatérale. Federer a remporté sa 19e victoire en Grand Chelem avec une victoire rapide 6-3, 6-1, 6-4.

Open d’Australie 2018

Ce n’était pas facile pour Federer, 36 ans, de surmonter le défi du Croate Marin Cilic alors qu’il battait le petit nouveau sur le bloc 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-6, 6- 1 à régner en maître avec 20 tournois du Grand Chelem à son actif !

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici