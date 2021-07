Voici une carte des points chauds de Covid sous la nouvelle orientation du masque du CDC

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré mardi aux journalistes que les masques devraient être portés dans les lieux publics et intérieurs par tout le monde, y compris les personnes entièrement vaccinées, dans les zones « à transmission importante et élevée ».

Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé mardi que les Américains entièrement vaccinés recommencent à porter des masques à l’intérieur dans des endroits où les taux de transmission de Covid-19 sont élevés, car les niveaux d’infection à l’échelle nationale sont à nouveau en augmentation.

Si un comté a signalé 50 à 100 cas pour 100 000 habitants sur une période de sept jours ou a un taux de positivité de 8 à 10 %, il tombe dans le niveau de « transmission substantielle », tandis que ceux qui signalent 100 cas ou plus pour 100 000 ou ont un taux de positivité d’au moins 10 % sont étiquetés comme « haute transmission ». Ce sont les deux groupes pour lesquels le CDC recommande le port du masque.

Le CDC indique que 1 495 comtés appartiennent au groupe de transmission le plus élevé et 548 autres comtés au niveau « substantiel » – les zones où les masques doivent être portés à l’intérieur des restaurants, des entreprises et de tout espace public. Ces comtés combinés représentent 225 millions d’Américains, selon une analyse CNBC des données du CDC, soit environ les deux tiers de la population américaine.

Les comtés à transmission modérée, qui ne sont pas soumis à l’avis du CDC, représentent 31 % supplémentaires de la population tandis qu’un peu plus de 1 % des Américains vivent dans des comtés à faible taux de transmission, selon les critères du CDC, qui sont en vigueur en date du 27 juillet.

Les responsables fédéraux de la santé pensent toujours que les individus entièrement vaccinés représentent une très petite quantité de transmission. Pourtant, la variante delta la plus contagieuse signifie que certaines personnes vaccinées pourraient être porteuses de niveaux de virus plus élevés qu’on ne le pensait auparavant et potentiellement le transmettre à d’autres aussi facilement que des personnes non vaccinées, a déclaré Walensky.

Il y a au moins trois États où chaque comté relève de l’avis de masque du CDC : la Floride, la Louisiane et l’Arkansas.